加碼券使用率低…23億國旅券像煙火 業者：沒振興

各種加碼券從登記、抽籤到使用，讓民眾眼花撩亂，原本期待農曆春節消費振興券，結果不如預期。圖為今年武陵農場櫻花季人潮。（圖：武陵農場提供）

為振興國旅，交通部觀光 局推出242萬份國旅券，不過眼看春節連假結束，元宵節也過去，至今使用份數卻不到90萬份，「點火」效果不若預期。業者抱怨，過去安心旅遊補助是人人有獎，國旅券改成登記抽籤，很多人是為抽而抽，也不一定會使用，再加上疫情 擾局，23億元（台幣，下同，約8253萬美元）預算就好像是放場煙火一樣，對觀光旅遊業根本沒幫助。

行政院去年10月為了振興經濟推出五倍券，有八個部會紛紛響應，不過，加碼券從登記、抽籤到使用方式，讓民眾眼花撩亂，使用率皆大不如前，往年最熱門的國旅券至今使用率僅37％，動滋券更慘，僅30％，國發會加碼發出的地方創生券同樣乏人問津，截止1月底動用額度不到一成。

實際上，有許多民眾幸運中籤卻沒有打算使用，導致網路上出現不少「賣券」的情況。觀光局直言，確實有觀察到轉售的現象，目前已註銷46張，並持續辦理相關查核作業。

根據觀光局統計，截至10日止，國旅券累積使用88萬3622份，其中有62.43％用在旅宿業，其次是旅行業21.49％、觀光工9.73％、觀光遊樂業5.76％。

不過業者抱怨，國旅券使用最多的縣市就是台北市，因為幾乎都拿去飯店用餐，對於觀光業幫助少之又少，國旅券根本就是配合政院演出的一場假球，錢沒有花在點上，形同一場價值20幾億元的煙花，燦爛一時，卻沒有達到振興國旅的效果。

各部會去年配合振興五倍券推出一籮筐的加碼券，舉凡888元農遊券、600元藝FUN券、500元客庄券、動滋券，以及號稱面額最高的1000元國旅券、i原券等，吸引全台民眾瘋搶券。

但除了國旅券使用情況不像過去安心旅遊補助這麼熱門外，動滋券、客庄券、i原券等，都有不少民眾抱怨「好難用」，甚至是找不到店家可使用，其中，客庄券使用率較上次腰斬，反倒是「吃喝」為主的農遊券、好食券使用狀況不錯。

據了解，除了動滋券使用期限到6月30日，其餘券種都只到4月30日。

中華民國 旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，當初觀光局要推國旅券的時候，業者就不看好，因為並非人人有獎，要揪團出遊變得很麻煩，且國旅券儘管使用在旅宿業較多，但很多都是用餐，變成單一消費，無法大量刺激整個觀光產業。

對此，觀光局直言，因疫情起伏，民眾旅遊意願下降，以「外出、移動」為主的加碼券大多受到影響，將持續加強行銷，期待3月疫情舒緩後，使用率也會提升。