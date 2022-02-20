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台蛋荒政府粗暴干預 決策步步錯 4度錯過解救時機

記者侯俐安、吳亮賢／台北20日電
全台「蛋荒」延燒兩個月，缺蛋危機四度錯過解救時機。圖為年後蛋荒仍未解決，市場零售商大字貼出缺貨標示。（記者林俊良／攝影）
全台「蛋荒」延燒兩個月，缺蛋危機四度錯過解救時機。圖為年後蛋荒仍未解決，市場零售商大字貼出缺貨標示。（記者林俊良／攝影）

全台「蛋荒」延燒兩個月，民怨四起，癥結直指1月初農委會協調產銷「蛋價凍漲」，造成市場惜售、農民棄養。本報系聯合報調查，缺蛋危機不僅源於政府粗暴干預，從監測、進口、凍漲、降稅，四度錯過解救時機，導致缺蛋失控。農曆春節期間政院才緊急召回經濟部、農委會官員商討免徵營業稅，為時已晚。

去年10月，散蛋價格從每台斤批發價格23.5元（台幣，下同，約0.84美元）開始蠢動，一路飆漲到今年1月3日時，散蛋價格已經達到每台斤34.5元，漲幅超過4成5。超市蛋架接連幾周都被一掃而空，傳統市場散蛋，更從過去每台斤不到40元，飆上60元。

由於台灣原物料、大宗物料等，受國際疫情、運輸及氣候等因素波動，原物料價格節節高漲，帶動飼料漲勢，行政院副院長沈榮津去年11月啟動「穩定物價小組」，督導部會穩定物價。

據調查，當時發現蛋價蠢動來自缺蛋時，行政院曾建議進口雞蛋補足缺口，平抑價格。但農委會說法多變，原本強調符合行情；浮動明顯後，先稱天冷母雞不下蛋、又說禽流感。對於進口，農委會當時認為會影響台灣產業，直到農曆年前幾近失控才允諾進口，卻慢了兩個月。

影響蛋價因素之一是飼料大漲。據指出，穩定物價小組在去年11月30日拍板調降牛肉、小麥關稅，及汽柴油貨物稅前，農委會曾提出一併免徵飼料原物料營業稅，卻被財政部門否決；政院大年初6才宣布免徵營業稅，但飼料已漲5成，挨批緩不濟急。

近期事件擴大後，農委會官員不滿「凍漲也是政院說的、錯卻要農委會扛？」據了解，農委會高層在會中曾多次建議「蛋價維持市場機制」，未被接受，才與產銷業者溝通凍漲。但另一名與會人士說，沈榮津在兩波降稅後，要求農委會、經濟部與業者溝通「已降稅減輕壓力，產品可否不要漲」，未特別管蛋價，農委會過度解讀。

至於缺蛋源頭直指蛋價監測失準，行政院上周已開會要求農委會檢討。與會高層指出，養雞協會每月都會調查產銷，卻直到「缺蛋」事件受朝野關注，才發現調查與實際有明顯落差。農委會已提出改善方案，從蛋中雞、洗選場、蛋商三方掌握數據，以補不足。

三個多月來，蛋價失控已成輿論壓力，穩定物價小組與農委會屢次意見不合，本月中農委會主委陳吉仲宣布蛋價調漲，形同「解凍」。據悉，此措施是陳吉仲找產銷溝通後，直接向行政院長蘇貞昌報告後定案，直接跳過穩定物價小組。

行政院官員表示，年前的雞蛋問題是「建議」業者要共體時艱，不是下令、也不是要求，是透過溝通來穩定蛋價；近期蛋價已經有所趨緩，預計3月上旬會回穩。

雞蛋 疫情 財政部

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