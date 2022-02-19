Taiwan+找陸官媒「包裝老手」行銷 台文化部挨轟雙標

文化部「Taiwan Plus」影音串流平台爭議不斷。外媒駐台記者發現，平台不僅流量少得可憐，且大部分來自台灣，而負責品牌識別規畫設計的業者，竟也為對岸「大外宣」官媒等頻道操刀包裝。（記者曾學仁／攝影）

首年投入十億元（台幣，下同，約3587.2萬美元）的文化部「Taiwan Plus」影音串流平台爭議不斷。外媒駐台記者發現，平台流量少得可憐，未能達到「宣揚台灣」效果，負責品牌識別規畫設計的業者，竟與被指為「中國大外宣工具」的「中國環球新聞網」行銷設計的是同一家公司。文化部則回應，尊重Taiwan Plus專業自主規畫。

文化部前年7月起委託公視建置英語網路影音平台，遭質疑把公視當成「大外宣工具」，罔顧其獨立性；後來執行單位改為中央社，仍被質疑違反「黨政軍不得經營媒體」。

Taiwan Plus去年8月30日上線後，成效令人質疑。文化部長李永得曾說至少要給半年時間，達到未來設定指標，且要把台灣推廣至國際，最重要的是以外國人為主。

加密貨幣 網媒「Coindesk」亞洲特派記者Sam Reynold在推特撰文指出，負責幫Taiwan Plus做行銷設計規畫的台灣JL Design（几本）有限公司，竟也為中國環球新聞網行銷包裝。JL Design官網上，該公司除了幫中國環球新聞網頻道包裝，還多次幫央視紀錄片頻道「CCTV9」包裝、上海第一財經頻道的視覺設計、騰訊視頻的動態識別、湖北衛視和浙江衛視的頻道包裝，可說是大陸官媒的「包裝老手」。

儘管找來和對岸「大外宣」相同的公司操刀，Sam Reynold計算Taiwan Plus流量發現，去年11月至今年1月，總共僅130.9Ｋ的流量。瀏覽者來源64.66％來自台灣，其他國家和地區僅三5.36％，大張旗鼓推出Taiwan Plus，沒有真正把台灣帶到世界，1月流量崩潰，且大部分流量來自台灣本身。

國民黨 立委萬美玲表示，Taiwan Plus每年接受政府補助十億元，App下載數僅三萬多次，距離目標100萬次僅達3％，且超過二萬下載數來自國內，根本拿人民納稅錢打水漂；委由中央社經營，更坐實是政府要掌控媒體公器，違背黨政軍退出媒體的訴求，中央社才報導大陸官媒花大錢大外宣，自己卻找同一家公司，這又是蔡政府不折不扣的雙標。

文化部表示，Taiwan Plus開播以來，在社群媒體 平台已達3000萬觸及里程碑，持續充實內容、規畫國際宣傳活動以觸及更多國際人士，JL DESIGN團隊曾與Netflix、HBO Asia等國際媒體設計合作，文化部尊重Taiwan Plus專業自主規畫，也樂見持續整合台灣資源，結合媒體專業、民間創意及科技技術，以國家隊概念，帶台灣走向世界。