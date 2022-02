新聞眼／Taiwan+挑戰黨政軍條款

Taiwan Plus更大的問題,是其實際上已經挑戰了廣電三法裡規範的「黨政軍不得經營媒體」條款,圖為Taiwan Plus開播宣傳影片。(取材自臉書)

文化部宣稱要讓「世界看見台灣」而籌設的「Taiwan Plus」國際影音串流平台,遭外媒記者質疑流量太低,無法達到預期效果,且竟然找了幫對岸「大外宣」官媒做頻道設計的公司做品牌識別,可說無限諷刺。

回歸問題原點,這兩個問題其實都不是Taiwan Plus的核心問題,其關鍵在於這樣一個平台是否違背「黨政軍不得經營媒體」的初衷,以及花費大把公帑成立的平台,是否已經成為民進黨政府「大外宣」後「出口轉內銷」的政治工具。

雖然文化部宣稱,Taiwan Plus開播以來,在社群 平台已經達到3000萬觸及率;但數字會說話,所謂的觸及率和點閱率、平台流量其實完全是兩回事。所謂3000萬的觸及率,應該包括所有與之相關的社群平台,而且「觸及率」可以靠廣告來達成,就流量來看,外媒記者統計近三個月只有13萬多,仍是個驚人的數字。

而且總體來看,Taiwan Plus的低流量,並不只限於其影音串流平台。其在臉書 、YouTube 都分別開設兩個粉絲專業和頻道,分別是「Taiwan Plus」和「Taiwan Plus News」。其在臉書的「Taiwan Plus」粉專,粉絲數只有一萬多人,「Taiwan Plus News」粉絲數僅三萬多人,大概只相當於一個小型KOL的粉絲數。至於在YouTube,「Taiwan Plus News」訂閱數只有1400多人,「Taiwan Plus」訂閱數也還未破萬,連一個小型網紅都比不上。

李永得曾經說,「至少要給Taiwan Plus半年時間」,如今剩下不到半個月。從外媒統計看,比起剛開播時,流量不升反降。幾乎可斷言,這個「半年期限」將會跳票。

雖然找來幫對岸大外宣官媒相同團隊為其設計頻道識別確有爭議,但卻足以展現在Taiwan Plus經營者在大外宣上有十足企圖心,甚至是「向對岸取經」。但很顯然,結果卻不如預期的。

Taiwan Plus更大的問題,是實際上挑戰廣電三法規範「黨政軍不得經營媒體」條款。雖為了規避法條,最後採網路影音串流平台,「委外經營」也是屬「官媒」的中央社,仍換湯不換藥。而Taiwan Plus第一年就要花台幣十億公帑,從流量看,效益卻是小之又小。