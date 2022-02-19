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新聞眼／Taiwan+挑戰黨政軍條款

記者 李光儀
Taiwan Plus更大的問題，是其實際上已經挑戰了廣電三法裡規範的「黨政軍不得經營媒體」條款，圖為Taiwan Plus開播宣傳影片。（取材自臉書）
Taiwan Plus更大的問題，是其實際上已經挑戰了廣電三法裡規範的「黨政軍不得經營媒體」條款，圖為Taiwan Plus開播宣傳影片。（取材自臉書）

文化部宣稱要讓「世界看見台灣」而籌設的「Taiwan Plus」國際影音串流平台，遭外媒記者質疑流量太低，無法達到預期效果，且竟然找了幫對岸「大外宣」官媒做頻道設計的公司做品牌識別，可說無限諷刺。

回歸問題原點，這兩個問題其實都不是Taiwan Plus的核心問題，其關鍵在於這樣一個平台是否違背「黨政軍不得經營媒體」的初衷，以及花費大把公帑成立的平台，是否已經成為民進黨政府「大外宣」後「出口轉內銷」的政治工具。

雖然文化部宣稱，Taiwan Plus開播以來，在社群平台已經達到3000萬觸及率；但數字會說話，所謂的觸及率和點閱率、平台流量其實完全是兩回事。所謂3000萬的觸及率，應該包括所有與之相關的社群平台，而且「觸及率」可以靠廣告來達成，就流量來看，外媒記者統計近三個月只有13萬多，仍是個驚人的數字。

而且總體來看，Taiwan Plus的低流量，並不只限於其影音串流平台。其在臉書YouTube都分別開設兩個粉絲專業和頻道，分別是「Taiwan Plus」和「Taiwan Plus News」。其在臉書的「Taiwan Plus」粉專，粉絲數只有一萬多人，「Taiwan Plus News」粉絲數僅三萬多人，大概只相當於一個小型KOL的粉絲數。至於在YouTube，「Taiwan Plus News」訂閱數只有1400多人，「Taiwan Plus」訂閱數也還未破萬，連一個小型網紅都比不上。

李永得曾經說，「至少要給Taiwan Plus半年時間」，如今剩下不到半個月。從外媒統計看，比起剛開播時，流量不升反降。幾乎可斷言，這個「半年期限」將會跳票。

雖然找來幫對岸大外宣官媒相同團隊為其設計頻道識別確有爭議，但卻足以展現在Taiwan Plus經營者在大外宣上有十足企圖心，甚至是「向對岸取經」。但很顯然，結果卻不如預期的。

Taiwan Plus更大的問題，是實際上挑戰廣電三法規範「黨政軍不得經營媒體」條款。雖為了規避法條，最後採網路影音串流平台，「委外經營」也是屬「官媒」的中央社，仍換湯不換藥。而Taiwan Plus第一年就要花台幣十億公帑，從流量看，效益卻是小之又小。

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