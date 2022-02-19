日促重啟「經濟夥伴」 台入CPTPP露曙光

台日經貿會議18日舉行閉幕式，日方主動提議重啟EPC，台日關係協會會長邱義仁（左二）稱是對台灣加入CPTPP一線曙光。（記者蔡晉宇／攝影）

第45屆台日經濟貿易會議昨天舉行閉幕式，日本 台灣交流協會會長大橋光夫表示，台灣宣布放寬管制福島地區食品，不僅邁出重要的一步，同時有助更深化日台經濟關係，建議重啟「台日經濟夥伴委員會」（EPC）。隨著福島食品解禁 與本屆台日經濟貿易會議告一段落，傳出台日關係協會會長邱義仁階段性任務告一段落，近期可能將有人事異動。

大橋光夫表示，日本政府歡迎並支持台灣加入CPTPP，感謝台灣在解除日本食品進口管制邁出重要的一步，建議恢復EPC，並在世界貿易組織與亞太經濟合作等雙方都參加的框架下，加強日台各種產業合作。

邱義仁表示，大橋光夫主動提出希望舉行第三次EPC，是非常重要、有意義的事，若能先重啟EPC，對於台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），可說是帶來一線正面曙光。

邱義仁說，加入CPTPP很大障礙就是食品管制問題，當然還有其他工作要完成，但如果連解禁都不做，連談都不用談，大家或許一直要求「馬上得到什麼」，卻沒看到不解禁會「馬上失去什麼」。

綠營近期傳出，由於福食主戰場結束，台日關係進入新里程碑，邱義仁完成階段性任務將交棒，昨天出席閉幕式，更是頗有任內任務已圓滿達成的意味。接棒人選部分，以總統府前秘書長蘇嘉全呼聲高，民進黨英系大老也表示，確實聽聞蘇嘉全可能出任該職位之安排。黨內人士指出，蘇嘉全歷任農委會主委、內政部長等要職，對未來開放福食之相關技術性執行細節能有高掌握度，若做此安排，不失為一步好棋。

閉幕式後，兩會 會長並簽署「台日間關於強化青少年交流備忘錄」及「台日有關海關分支單位合作備忘錄」二項協議。台灣日本關係協會將繼續與日本台灣交流協會合作，進一步擴大台日經貿等實質關係之互動與合作。