「萊豬釋憲戰」將開庭 地方舌戰中央

政府開放萊豬進口，地方能否採取更嚴格的標準，中央、地方權限爭議，憲法法庭下周將開言詞辯論庭。（本報資料照片）

行政院指地方政府「萊克多巴胺零檢出」自治條例無效，包括台北、台南、嘉義、台中市議會都聲請大法官 釋憲。憲法法庭22日開庭辯論，大法官審理爭點包括食品殘留農藥、動物用藥安全容許量標準，是否為專屬中央事項？地方能否自訂標準？縣市政府禁止轄區內販售或使用含萊劑豬肉是否構成違反國際法的貿易障礙？也請衛福部說明除萊克多巴胺外，目前是否另有「僅適用進口肉品，而未核准國內使用」的其他動物用藥？

憲法法庭對萊豬案結果可能影響未來地方政府對日本核災食品的管制，影響深遠。

中華民國 憲法第十章「中央與地方權限」中，第107條11款規定「國際貿易政策」由中央立法執行，108條1項18款規定「公共衛生」由中央立法執行，或交由省縣執行，110條1項1款規定「縣教育 、衛生、實業及交通」由縣立法執行。

根據大法官的審理爭點，把中央與地方自治間的權限劃分，與政府宣稱的國際貿易政策一併審酌。

聲請釋憲的嘉義市議會指出，十多年來陸續爆發塑化劑、毒澱粉、劣質油案，人民越來越注意食安，若肉品含萊劑將危害人體健康，強調食安是地方政府得立法執行自治事項，議會有權制定萊劑不得檢出規定，衛福部函告嘉義市食品衛生管理自治條例第六條第二項無效，是侵害地方自治事項自主權利及議會立法權限，違反憲法對地方自治制度保障、中央與地方權力分立原則。

同樣在自治條例中禁肉品含萊劑被中央函告無效的台北市議會更指出，若地方自治淪為國家機關的「恩賜」，憲法對地方自治的制度化保障將形同虛設。北市議會認為，行政院違反中央與地方權力分立原則、侵害市議會立法與地方自治權，且同意備查後又逕自函告無效，違反「禁反言」原則。

行政院提出的答辯書則認為食品安全容許量訂定「沒有因地制宜需要」，更將本案焦點放在憲法107條規定「國際貿易政策」為中央專屬權限，地方不得以地方自治、自行訂定標準侵害，否則將構成貿易障礙，違反國際義務，若中央監督機關放任地方恣意藉由「地方自治」介入貿易政策、國防、外交，將衍生諸多問題，例如地方另訂基準限制軍機起降、武器出入軍事基地，等於架空中央。

中央與地方的萊豬爭議下周將在憲法法庭交鋒，近來頻被拿出討論的是大法官釋字第738號解釋，內容是地方規定電玩店須遠離學校的距離比中央規定更嚴格，大法官認定合憲。聲請釋憲的多個縣市認為食安問題可比照辦理；行政院則稱該解釋是強調中央與地方應合作。

地方、中央分權之爭，多位學者認為，食安與衛生相關，中央政府任意宣告自治條例無效，過度限制地方權限，恐使憲法保障的地方自治日趨空洞化。