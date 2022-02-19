上市地產老董掏空資產 辦公室查扣2億現金

高雄檢、調追查三發地產資產掏空案，在前董事長夫婦家及高雄辦公室，共查扣台幣2億多元現金。(記者林保光／翻攝)

股票 上市公司三發地產公司傳出資產掏空案，前董事長鍾俊榮、楊顯玲夫婦疑利用員工名義，設3家廣告公司，在6年間，以包銷房產等假交易方式，涉嫌掏空三發地產資產3億餘元(台幣，下同)。高雄檢、調前天在住處及辦公室，查扣2億多元現金，昨天訊後，喻知鍾、楊夫婦分別以200萬元、300萬元交保。

三發地產集團旗下包括三發地產公司、晶悅國際飯店、仁發建築、名發建設、京富祥營造、名頂營造、三富地產等公司，主要業務是建築營造銷售及土地開發。鍾俊榮與楊顯玲夫婦目前掛名三發地產大股東，現任董事長是他們兒子。

據檢調了解，鍾俊榮夫婦仍是三發地產集團實際負責人，2020年鍾家曾傳出家族爭產糾紛，鍾俊榮還曾被妻子以他精神有狀況，送去醫院關10天，後來透過立委趙天麟營救脫困，鍾便向檢方「自首」，稱他與妻子掏空三發地產資產。

高雄檢、調追查三發地產資產掏空案，在前董事長夫婦家及高雄辦公室，共查扣台幣2億多元現金。(記者林保光／翻攝)

據檢調調查，鍾俊榮夫婦借用陳姓、張姓、區姓3名員工名義，分別於2010年設悅登廣告公司、2012年設大格廣告公司、2016年設宏太廣告公司，表面上是銷售三發地所興建的建案，但這3家公司卻都是空殼公司，並沒人實際執行銷售等業務，實際上仍為三發地產公司自行銷售。

2014年至2020年間，鍾姓夫婦以三發地產名義，與這3家廣告公司簽約，涉嫌以假交易方式，銷售三發集團高雄市「總裁行館」、「三發智富」、「三發友富」及台南市「三發匯世界」建案，指示集團財務部蔡姓女經理、會計部王姓女協理，製作3家廣告公司的請款資料及發票，向三發地產請領銷售服務費，但隱匿背信行為，故意公告不實財報給一般投資 人，涉嫌掏空三發地產資產達3億餘元。