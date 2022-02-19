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虐嬰太殘忍…打頭、拖行、抹布塞嘴 台中重啟調查

記者林佩均／台中19日電
台中托嬰中心虐嬰舊案出現新事證，盧秀燕致歉。(中央社) 中央社
台中托嬰中心虐嬰舊案出現新事證，盧秀燕致歉。(中央社) 中央社

台中市華興托嬰中心黃姓、林姓托育人員涉嫌虐嬰，黃遭裁罰6萬元(台幣，下同)。昨有家長出面控訴，嬰兒哭鬧托育人員竟以打頭、抹布塞嘴、手握嬰兒腳部拖行方式施虐，家長看到影片「很火大」，控訴托育人員是集體施虐，且社會局輕罰未告知家長。社會局指出，發現新事證，將重啟調查。

時代力量台中市議員參選人吳佩芸與立法委員王婉諭昨在台中市政府廣場召開記者會，指控社會局裁罰6萬元的南屯區華興托嬰中心托育人員虐嬰非單一個案，由家長蒐證的影片中清楚可見，多名老師涉嫌動手施虐、至少2名嬰兒疑似受虐。

目前自主歇業的華興托嬰中心簡姓負責人表示，對孩子與家長非常抱歉，他們一切配合，不會逃避該承擔的責任，「絕對不會再復業了」。

化名的H爸爸痛訴，去年他4個多月大男嬰送托，腋下、頭部出現紅腫、黑青，情緒不穩，就醫診斷有行為遲緩症狀。

影片中可見，托育人員將嬰兒帶到廚房以抹布塞嘴、單獨關在堆滿雜物的儲藏室、對嬰兒打頭、以手抓腳拖行叫起床，過程中多名托育人員見狀卻未制止，H爸爸質疑，嬰寶班的托育人員全都涉案。

另名R爸爸氣憤說「很火大」，他7個多月大男嬰同樣就讀嬰寶班，社會局去年已裁罰不良托育人員卻未通知其他家長，他上月才看到影片，發現兒子遭托育人員以圍巾繞脖子、坐幫寶椅遭腳踢拖行等虐待，認為社會局輕罰，縱放惡質托嬰中心。

台中市長盧秀燕昨下午率三首長鞠躬道歉，盧秀燕說，「舊案發現新事證就是有疏失」，將重啟調查，並嚴懲處社會局失職人員；盧秀燕震怒強調，施虐者與至少2名坐視不管的「共犯」都要法辦。

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