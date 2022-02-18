要求廠商切結…雙北台中行文 學校營養午餐禁核食

國民黨台北市議會黨團17日邀北市教育局與團膳業者舉行記者會，要求台北市各級學校營養午餐不得採用福島五縣市食品，嚴格把關學童食安。（記者侯永全／攝影）

中央將開放進口日本 福島五縣市食品，台北市、新北市及台中市教育局 均已行文學校，要求與營養午餐團膳業者明文約定，禁止使用日本核災區出口食品，業者承諾支持，會讓學生家長放心。

國民黨台北市議會黨團昨舉行記者會，要求北市教育局比照萊豬，與營養午餐團膳業者換約，禁用核食；市議員王鴻薇指出，3月下旬北市議會才開議，來不及修自治條例，希望北市府能更有效率，以行政命令明文禁止營養午餐團膳業者使用日本福島五縣市食材，並呼籲全台一起來做。

北市教育局主秘吳金盛表示，教育局昨天已行文各級學校，要求廠商出具切結書；體衛科長林奎宇說，廠商都已承諾，切結後若給予不實食材來源證明，可歸責廠商，嚴重可記點20點，終止契約。

台中市教育局先前已修正台中市學校午餐契約範本，明訂日本核災地區五縣出口的食品不得作為台中市學生午餐食材使用，違者記點20點，並終止契約。15日已函文台中市高中以下各級學校，請各校於文到一周內，與午餐供應廠商完成契約變更，確保校園師生食的安全。

新北教育局表示，市府早已明訂業者不得供應日本福島五縣市食品，若經查獲，最重得解除契約。教育局也說，先前中央公布開放福食進口後，已通函各校與業者，重申學校午餐禁用日本輻射汙染食品立場。

各地教育局都強調，學校營養午餐團膳契約已明定應採用台灣國產在地優質食材，桃園、台南市教育局指出，包括肉類加工品原料來源也必須是台灣產品。高雄市教育局表示，針對日本福島食品，教育局將於營養午餐供應契約中研擬相關因應措施，並將持續督導各校採用台灣國產可溯源午餐食材，照顧學童用餐安全。

台北市餐會食品商業同業公會高嘉鴻理事長表示，較少聽到業者在營養午餐中使用日本食材，但是避免風險仍有必要，對於簽切結書，業者會支持。

另外，農委會擬從日本等國進口雞蛋 應急，國民黨立院黨團昨質疑，台灣尚未完全解除對日本的禽鳥、雞蛋禁令，這麼重大的事件卻是日本先公告，農委會未向人民先溝通，做法黑箱、草率。民進黨團則反批「雞蛋裡硬要挑骨頭」，專案進口的是非禽流感疫區的雞蛋，也沒有福島五縣的雞蛋。

日本2020年11月爆發禽流感，台灣公告日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品禁止輸台。農委會防檢局表示，參酌世界動物衛生組織規範，在今年3月31日前有條件可專案進口雞蛋。但日本農林水產省卻在2月10日就發布恢復對台帶殼禽蛋出口。