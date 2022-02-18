我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

要求廠商切結…雙北台中行文 學校營養午餐禁核食

台灣新聞組／台北18日電
國民黨台北市議會黨團17日邀北市教育局與團膳業者舉行記者會，要求台北市各級學校營養午餐不得採用福島五縣市食品，嚴格把關學童食安。（記者侯永全／攝影）
國民黨台北市議會黨團17日邀北市教育局與團膳業者舉行記者會，要求台北市各級學校營養午餐不得採用福島五縣市食品，嚴格把關學童食安。（記者侯永全／攝影）

中央將開放進口日本福島五縣市食品，台北市、新北市及台中市教育局均已行文學校，要求與營養午餐團膳業者明文約定，禁止使用日本核災區出口食品，業者承諾支持，會讓學生家長放心。

國民黨台北市議會黨團昨舉行記者會，要求北市教育局比照萊豬，與營養午餐團膳業者換約，禁用核食；市議員王鴻薇指出，3月下旬北市議會才開議，來不及修自治條例，希望北市府能更有效率，以行政命令明文禁止營養午餐團膳業者使用日本福島五縣市食材，並呼籲全台一起來做。

北市教育局主秘吳金盛表示，教育局昨天已行文各級學校，要求廠商出具切結書；體衛科長林奎宇說，廠商都已承諾，切結後若給予不實食材來源證明，可歸責廠商，嚴重可記點20點，終止契約。

台中市教育局先前已修正台中市學校午餐契約範本，明訂日本核災地區五縣出口的食品不得作為台中市學生午餐食材使用，違者記點20點，並終止契約。15日已函文台中市高中以下各級學校，請各校於文到一周內，與午餐供應廠商完成契約變更，確保校園師生食的安全。

新北教育局表示，市府早已明訂業者不得供應日本福島五縣市食品，若經查獲，最重得解除契約。教育局也說，先前中央公布開放福食進口後，已通函各校與業者，重申學校午餐禁用日本輻射汙染食品立場。

各地教育局都強調，學校營養午餐團膳契約已明定應採用台灣國產在地優質食材，桃園、台南市教育局指出，包括肉類加工品原料來源也必須是台灣產品。高雄市教育局表示，針對日本福島食品，教育局將於營養午餐供應契約中研擬相關因應措施，並將持續督導各校採用台灣國產可溯源午餐食材，照顧學童用餐安全。

台北市餐會食品商業同業公會高嘉鴻理事長表示，較少聽到業者在營養午餐中使用日本食材，但是避免風險仍有必要，對於簽切結書，業者會支持。

另外，農委會擬從日本等國進口雞蛋應急，國民黨立院黨團昨質疑，台灣尚未完全解除對日本的禽鳥、雞蛋禁令，這麼重大的事件卻是日本先公告，農委會未向人民先溝通，做法黑箱、草率。民進黨團則反批「雞蛋裡硬要挑骨頭」，專案進口的是非禽流感疫區的雞蛋，也沒有福島五縣的雞蛋。

日本2020年11月爆發禽流感，台灣公告日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品禁止輸台。農委會防檢局表示，參酌世界動物衛生組織規範，在今年3月31日前有條件可專案進口雞蛋。但日本農林水產省卻在2月10日就發布恢復對台帶殼禽蛋出口。

教育局 日本 雞蛋

上一則

關切北京軍事挑釁 歐洲議會決議案納挺台灣條文

下一則

新聞評論／政府躺平了？追不到共機也測不到核食

延伸閱讀

旅中日本人遭捕或死於異鄉 日本抗議 要求中國放人

旅中日本人遭捕或死於異鄉 日本抗議 要求中國放人
紐約市教育總監：增資優班、特殊高中 高中申請延至3．11截止

紐約市教育總監：增資優班、特殊高中 高中申請延至3．11截止
迎冬假 紐約市公校將發雙份居家檢測盒

迎冬假 紐約市公校將發雙份居家檢測盒

紐約市教育局學前班、啟蒙班報名 華協會助申請

紐約市教育局學前班、啟蒙班報名 華協會助申請

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49
台灣中研院今發表對抗Omicron病毒株的mRNA疫苗，未來若有政府及廠商協助技轉，進行量產及臨床實驗，就可能有疫苗問世。圖為日前台北市捷運松山站中型施打站為民眾進行高端疫苗注射。(本報系資料照片)

搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍

2022-02-11 09:34

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金