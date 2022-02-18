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孫大千兒缺課 老師警告訴諸媒體遭起訴

記者賴佩璇／台北18日電

前立委孫大千的兒子因缺席率過高，學校輔導主任竟傳訊告訴孫大千夫婦「有人」恐要將此一情況訴諸媒體，兩名教師因而挨告。台北地檢署認為輔導主任和老師雖出發點良善，但用危害他人名譽的方式逼孩子上課，已構成恐嚇罪，昨起訴黃女、高男。

據了解，孫大千的兒子於2019年入學實驗中學，但學習狀況不甚理想，缺課次數過高，讓校方相當頭疼。輔導室黃姓主任為導回他正確的學習態度，開始與孫大千妻子陳端梅接觸。

2020年4月7日，黃姓主任傳訊息給陳端梅，表示：「（外聘）高老師（會）找媒體來報導小正的就學狀況。」陳端梅擔心小正受創，傳訊給黃女：「為什麼高老師要對一個孩子做出這樣的事情，是因為我得罪你們嗎？」

六天後，黃姓主任續傳：「高老師說，他明天會開始運作媒體。」陳端梅憂心地回傳：「為什麼孩子的事情需要訴諸媒體，這對孩子會是多大的傷害，不要這麼做，真的拜託妳了。」

4月22日，陳女畏懼不已，再加上高姓男教師涉嫌為要求「贊助」課後課經費傳訊息，因此對黃姓主任、高姓教師提告涉嫌恐嚇取財、恐嚇、違反個資法等罪，民事部分還對兩名老師提出求償100萬元台幣。北檢原先給予兩人不起訴，經高檢署再議發回續查。

北檢二度偵辦認為，黃女、高男行為目的只是要孩子上課，與家長是否贊助經費無關，雖然出發點良善，但傳四則簡訊揚言對他人名譽不利，已構成恐嚇罪，依法起訴。至於恐嚇取財及違反個資法則依罪嫌不足，一併給予不起訴處分。

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