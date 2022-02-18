路不平害護校生摔癱 獲國賠2536萬

桃園養工處去年接獲1萬4000餘件路不平投訴案，近99%均在4小時內排除。(示意圖／桃園養工處提供)

羅姓護校女學生4年前騎車行經桃園市龍潭楊銅路，因路面有長140公分、高6公分凸起物，導致摔車腦部重創，引發失語症和認知障礙，終身靠人照顧；她和父母興訟請求國賠，法院判市府養護工程處須賠償2536萬餘元，全案確定；養工處昨表示尊重司法，將依法簽辦理賠事宜。

外界關注桃市路平品質與處理速度，養工處說，去年整年路不平的投訴約1萬4000餘件，多半在4小時內排除狀況，僅156件、約占1%須進一步處理，現場都設警示提醒用路人注意，養工處對權責管轄道路定期保養維護，安全性有一定強度。

養工處強調，針對羅女摔車事件，事前未接獲任何單位或民眾反映路面狀況，對意外深感遺憾，但不該全歸咎公部門，因此有上訴，也尊重結果。

羅女、父母主張，她2018年11月21日下午4時許騎車沿楊銅路往楊梅方向，路面出現一個長140公分、高6公分的凸起，現場沒有防護措施或警告標示，害她因高低落差摔車重傷，引發肺炎呼吸衰竭、顱內出血、水腦症，終身無工作能力，經法院宣告為受監護人；羅女向養工處求償2587萬餘元，父母也各求償200萬元。

養工處抗辯，根據警方交通事故調查表，羅女超速行駛，路面也畫雙黃線禁超車，羅女未保持適當距離試圖超車才發生事故，且之後幾輛機車都安全經過，難認事故和高低落差有因果關係。

法院認為，路面不平整，加上是向左彎道路，沒有擺設警告標誌，用路人行經確實有摔倒可能，案發後養工處也重新將路面鋪平，可見養工處對路面管理維護有欠缺；羅女沒和前車碰撞，事故前有煞車再向左傾，可認定是因經路面不平才摔車。

一審判養工處應賠2487萬元，二審改判應賠2536萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。