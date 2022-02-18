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通膨吃掉加薪 台灣實質薪資5年來首倒退

記者陳素玲／台北18日電
萬物齊漲，扣除物價指數後，去年全年每人每月實質經常性薪資是近五年首次負成長，顯示台灣民眾薪資成長都被通膨吃掉。(本報資料照片)
萬物齊漲，扣除物價指數後，去年全年每人每月實質經常性薪資是近五年首次負成長，顯示台灣民眾薪資成長都被通膨吃掉。(本報資料照片)

台灣民眾實質薪資倒退，主計總處昨公布去年全體受僱員工全年每人每月經常性薪資，平均為4萬3211元(台幣，以下同)，年增1.93%；每人每月總薪資為5萬5754元，年增2.94%，但是扣除物價指數後，全年每人每月實質經常性薪資為4萬1422元，年減0.04%，是近五年首次全年負成長，可見台灣民眾去年薪資成長都被通膨吃掉，實質購買力下降。

去年以來物價蠢動，民眾辛辛苦苦賺來的薪水也被吃掉，導致去年每人每月實質經常性薪資呈現五年來首次負成長。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年確實受到物價的影響高了一點，但去年實質總薪資5萬3445元，年增率0.96%，連五年來都是正成長，代表實質薪資的購買力還是維持正成長。

不過在受僱勞工薪資結構中，「經常性薪資」包含了本薪及月津貼等，也就是一般慣稱的月薪；「非經常性薪資」則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費，兩者合計即為上班族領到的總薪資。去年實質性經常性薪資倒退，意味民眾平常每月領到薪水時，就會感受當薪水追不上物價。

陳惠欣則表示，這幾年廠商發放薪資結構中，非經常性薪資占總薪資比率已從18%增加到22%，因此經常性薪資增幅較少，但實質總薪資還是呈現正成長。

就行業別觀察，去年全體受僱員工每人每月總薪資平均為5萬5754元，其中海洋水運業的14萬7586元最高，年增47%，反映長榮、陽明等海運公司去年業績大增情形；其次是其他金融服務業12萬2233元，年增9.68%；其他如汽車客運業為2萬9261元、美髮及美容美體業2萬9888相對較低，主要是受疫情影響。

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