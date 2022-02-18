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台灣健保部分負擔漲 2版本拉鋸 最高500元

記者沈能元、邱宜君／台北18日電

去年初健保費率調漲至5.17％，衛福部長陳時中再次出手，最快今年調整藥品、檢驗檢查、慢箋、急診部分負擔，其中檢驗檢查費用恐一口氣拉高至20％。醫界目前流傳討論的版本，民眾未來至醫學中心就醫，掛號費、藥費再加上檢驗檢查費，至少千元(台幣，以下同)起跳，最終版本下周五討論後定案。

據了解，藥品部分負擔將由現行最低100元藥費需自行負擔20元，調整至300元須負擔40元。而依照不同醫療層級區分上限，醫學中心藥品部分負擔上限300元，其餘層級為200元。

慢箋部分負擔，目前規畫第一次領慢箋不收費，第二次領藥才開始收取。醫界手上已有兩大討論版本，依不同醫療層級區分，版本一是到醫學中心領取二、三次慢箋將收取170元，其餘層級醫療院所（含藥局）不須收費；版本二是到醫學中心領藥收200元，其餘層級都只收100元，診所及藥局不收費用。檢驗檢查部分負擔，將依比率收取10％到20％，收費上限尚未定案，現行同樣有兩大版本待討論，版本一為醫學中心最高收500元、區域醫院收300元、地區醫院收200元；版本二則是醫學中心最高300元，其餘依序為200、100元。

健保署長李伯璋表示，部分負擔雖調整，將排除「重大傷病」及「到地區醫院、診所、藥局領慢箋者」，免收部分負擔人口約占三成，另有三成民眾一年增加金額不到200元，合計約有六成人口一年影響金額在200元以下，且未來在醫學中心或區域醫院急診，檢傷一、二級較嚴重者，部分負擔會調降，但四、五級輕症者則會調漲。

新光醫院副院長洪子仁表示，健保署目前針對檢驗檢查部分負擔釋出消息，是收取10％到20％費用，但與流傳的討論版本相比，有所牴觸。若以收取10％到20％費用來看，做一次電腦斷層醫院要付出3000元費用，3000元的20％作為患者部分負擔為600元，馬上突破兩大討論版本上限。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，調整部分負擔需全方位盤點，檢驗檢查是為協助醫師診斷病情，或研判藥物治療效果，並非是民眾浪費，但卻要民眾負擔「這實在十分荒謬」。

健保 藥局 保費

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