我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

黑白集／人才集中半導體 台小心「荷蘭病」

黑白集
台積電高薪磁吸效應，讓台灣人才供不應求。（本報資料照片）
台積電高薪磁吸效應，讓台灣人才供不應求。（本報資料照片）

台灣半導體業炙手可熱，台積電三年就吸走一萬多人，其他半導體業今年還要招募萬人，高薪磁吸效應讓人才供不應求。台積電近日還開出「政治學博士」的職缺，希招募國際政治管理專才，協助因應地緣政治風險。對此，有大學校長提醒：台灣要小心步入「荷蘭病」陷阱。

所謂「荷蘭病」，是指上世紀六○年代荷蘭在外海發現天然氣油田後，因意外之財暴富升值，能源產業一枝獨秀，卻導致其他產業因此衰頹的現象。去年，已有外媒指稱台灣和南韓都有荷蘭病的初期症狀；但台灣專家則認為，台灣產業並未太過集中，並不類似典型的荷蘭病。

無論要不要稱為荷蘭病，台灣產業高度集中於半導體業的趨勢已極明顯。去年，半導體產業占整體出口比重達37%，產值則占GDP的18％。令人擔憂的不是台積電將吸走多少人才，而是太多年輕人在高薪的半導體業快速賺到豪宅、名車和嬌妻後，便早早退休享受高貴人生。他們的智慧和精力原可用來創業和創新，卻都因財富來得容易而提前休止。

別忘了，荷蘭病之外，還有「日本病」。上世紀九○年代，日本因經濟結構不合理、制度僵化導致泡沫經濟破滅；長期的通縮，使日本陷入「失落的20年」。台灣人口已開始老化，無論得了荷蘭病或日本病，都很棘手。（轉載自聯合報）

日本 台積電 退休

上一則

方芳芳：巴戈說人生雖短但很幸福

下一則

佛堂縱火7死案 改判無期

延伸閱讀

日本日用品大廠花王宣布漲價 反被超市下架抵制

日本日用品大廠花王宣布漲價 反被超市下架抵制
17歲村瀨心椛北京冬奧奪銅 締日本女將最年輕紀錄

17歲村瀨心椛北京冬奧奪銅 締日本女將最年輕紀錄
台積電首招募政治博士 「半導體已是國家競爭力層次」

台積電首招募政治博士 「半導體已是國家競爭力層次」

護國神山狂吸人才 學者示警：「荷蘭病」已在台浮現

護國神山狂吸人才 學者示警：「荷蘭病」已在台浮現

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49
98歲的常楓6日在家安詳辭世，圖為三年前常楓憑「封箱之作」奪上海電影節影帝，並赴上海領獎。(取材自微博)

嗜甜不養生、晚飯一杯高粱 98歲雙金影帝常楓辭世

2022-02-09 02:30
台灣中研院今發表對抗Omicron病毒株的mRNA疫苗，未來若有政府及廠商協助技轉，進行量產及臨床實驗，就可能有疫苗問世。圖為日前台北市捷運松山站中型施打站為民眾進行高端疫苗注射。(本報系資料照片)

搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍

2022-02-11 09:34

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲