黑白集／人才集中半導體 台小心「荷蘭病」

台積電高薪磁吸效應，讓台灣人才供不應求。（本報資料照片）

台灣半導體業炙手可熱，台積電 三年就吸走一萬多人，其他半導體業今年還要招募萬人，高薪磁吸效應讓人才供不應求。台積電近日還開出「政治學博士」的職缺，希招募國際政治管理專才，協助因應地緣政治風險。對此，有大學校長提醒：台灣要小心步入「荷蘭病」陷阱。

所謂「荷蘭病」，是指上世紀六○年代荷蘭在外海發現天然氣油田後，因意外之財暴富升值，能源產業一枝獨秀，卻導致其他產業因此衰頹的現象。去年，已有外媒指稱台灣和南韓都有荷蘭病的初期症狀；但台灣專家則認為，台灣產業並未太過集中，並不類似典型的荷蘭病。

無論要不要稱為荷蘭病，台灣產業高度集中於半導體業的趨勢已極明顯。去年，半導體產業占整體出口比重達37%，產值則占GDP的18％。令人擔憂的不是台積電將吸走多少人才，而是太多年輕人在高薪的半導體業快速賺到豪宅、名車和嬌妻後，便早早退休 享受高貴人生。他們的智慧和精力原可用來創業和創新，卻都因財富來得容易而提前休止。

別忘了，荷蘭病之外，還有「日本 病」。上世紀九○年代，日本因經濟結構不合理、制度僵化導致泡沫經濟破滅；長期的通縮，使日本陷入「失落的20年」。台灣人口已開始老化，無論得了荷蘭病或日本病，都很棘手。（轉載自聯合報）