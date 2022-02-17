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誆讀台大詐雙親千萬 私大生改判無罪

 記者王宏舜／台北17日電

36歲的郭姓男子被控向父母謊稱跳級念台大、留學回台赴中研院任職，近十年來以學費、生活費之名向爸媽索了近千萬元(台幣，下同)。郭聲稱兒時幫家裡辦事，只想拿回應得的，父母則心寒說「曾去參加台大畢業典禮，竟『全都是假的』」一審認定郭僅騙16萬多元，依詐欺、行使偽造特種文書罪罪判他10月徒刑；郭就詐欺罪上訴，台灣高等法院16日改判他無罪確定。

一審時，桃園地院就犯行使偽造特種文書罪判郭2月徒刑，得易科罰金，這部分郭撤回上訴，不在高院審理範圍。

郭2004年間就讀某私立科技大學，向父母謊稱受到老師肯定，獲非常高的研究分數，直接跳級到台大電機碩士班，後再跳級成最年輕博士班學生，接著赴加拿大及紐約就讀室內設計、建築博士學位，回台還成台大副教授、中研院研究員。

檢方認為，郭前後以學費、實習、研究費等，近十年來騙了近千萬元，直到2017年郭高齡8旬的外婆到戶政、地政事務所要求補發身分證、移轉名下房屋，郭的父母才對他學經歷起疑，詢問台大驚悟兒子根本沒念，更沒當副教授、研究員。

桃院根據雙方證詞、匯款紀錄，認定郭2007年向父母佯稱念台大電機碩士、2009年赴美、加攻讀，向父母詐得16萬5000元，並以500元向不明人士買來偽造的台大碩士學生證，犯行明確。

桃院認為郭身為人子，卻以假學位騙取父母財物，依兩個詐欺取財罪、一個偽造文書罪，各判郭6月、6月，2月，應執行10月，得易科罰金。但檢方起訴郭向父母詐騙900多萬元部分，因雙親指述前後不一，缺乏匯款紀錄，這部分判無罪。

郭承認有向母親索討幾千元的生活費，但表示這和他是否就讀台大、有沒有出國進修沒有關係，蕭母在高院審理時也承認就算兒子沒讀書或沒工作，也會給他生活費。高院認為，這樣並不構成詐欺取財，因此撤銷有罪判決，改諭知無罪。

詐欺 高院 詐騙

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