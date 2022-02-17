亞力山大倒閉求償 唐雅君免賠

前亞力山大負責人唐雅君二○一三年假釋出獄，手持聲明書將提非常上訴爭取清白。本報資料照片【作者：楊孟立，日期：2022-02-17，數位典藏序號：20130410000006712】

亞力山大健康休閒俱樂部2007年無預警倒閉，消費者文教基金會替8564名會員提團體訴訟，向所屬亞歷山大等公司、創辦人唐雅君、胞妹唐心如及銀行求償5.82億元（新台幣，下同，約2087萬美元）。歷經14年，台北地方法院16日判亞歷山大、亞爵、君生活公司共應賠償2.56億元，唐家姊妹和銀行免賠，可上訴。

台北地院指出，依消基會請求權讓與書、請求權讓與補正證明書，均未記載消費者有將向唐雅君姊妹的損害賠償請求權讓與消基會，消基會寄出的存證信函，收件人也只有亞歷山大等3家公司和銀行，沒有唐家姊妹，消基會向2人請求損害賠償無理由。

法院表示，亞歷山大等3家公司2007年7月已財務困難，卻隱瞞大眾，以單日消費滿2萬元可抽獎的廣告招攬消費者，幫助公司解決財務困境，確實故意違反消保法。

健身 房2007年12月10日歇業至今，公司已解散或廢止登記，會員只取得公司歇業前的服務，且會籍陸續屆滿，3家公司確實無法依約提供服務，有可歸責性，消基會求償有理由。

消基會另對中國信託、花旗銀行、第一銀行請求賠償，但消費者是與亞歷山大等公司簽約，並無和銀行締約，銀行也非公司履行輔助人，更沒有遴選、監督公司與消費者間契約，駁回請求。

亞力山大健身俱樂部創立於1982年，曾是台灣最大連鎖健身俱樂部；唐雅君姊妹明知健身事業虧損連連，面臨倒閉，地下錢莊到各分店收錢，仍推優惠方案吸引會員加入。

2007年底亞力山大無預警停業，唐雅君姊妹被依背信、詐欺 等罪起訴，2011年各判刑1年10月、1年8月定讞，2人均已服刑出獄。

消基會2008年1月提團體訴訟，官司進度緩慢，承審法官也更換多人，起初逾萬人求償逾9億元，訴訟期間求償人數和金額逐年遞減。