台灣最強老鼠會吸金近千億 鴻源沈長聲猝逝廈門

號稱台灣第一家老鼠會投資公司「鴻源機構」負責人沈長聲，傳出在大陸廈門的防疫旅館猝逝。（記者陳易辰／攝影）

號稱台灣第一家老鼠會投資 公司「鴻源機構」負責人沈長聲，傳出在大陸廈門的防疫旅館 猝逝。據聞，他15日從台北飛往廈門入住旅館，晚間被發現倒臥浴室沒有生命跡象，疑洗澡時猝死。

本報系聯合報報導，鴻源機構是在1981年成立，以每月4分利的高利率吸引民眾投資後倒閉，8年多吸金9百多億元，累積16萬多名投資人，不少是軍公教人員，吸金金額近1000億元（新台幣，下同，約35.87億美元），被稱為台灣地下投資的開山祖師，也被稱為台灣最強老鼠會。

調查局1992年搜索鴻源機構，約談沈長聲等人查辦非法吸金，沈被判刑七年、併科罰金3百萬元，服刑四年多即假釋出獄，出獄之後，沈長聲還被狗仔拍到住豪宅、吃香喝辣，依舊過著奢華的生活，不料卻傳出猝逝的消息。

另據台北中國時報報導，沈長聲1988年與紅極一時武打片女星施思結婚，但婚後不到兩年，兩人因性格不合，施思回香港 後，二人便分開，後沈長聲經營的鴻源集團違法吸金案爆發，1992年施思訴請與沈長聲離婚獲准。

據了解，沈長聲15日元宵節從台北飛抵廈門，入住廈門夏商怡翔酒店進行隔離，昨晚9時許，旅館人員發現有水從沈的房間一直流出水，打開房門赫見沈長聲在浴室內已無生命跡象，疑似在洗澡時猝逝。