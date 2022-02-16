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外公改稱祖父 師憂混淆認知

記者潘乃欣／台北16日電

近日「外公外婆」用語話題延燒，教育部長潘文忠15日說，為落實性別平權等精神，不只近日加註「外公外婆」為「祖父祖母」，不再分內、外，同類詞如「外孫女」也將加註「亦稱孫女」。但也有人認為多此一舉、為改而改；有公民老師甚至說，恐會混淆學生對親屬的認知。

桃園內壢高中公民科教師高孟琳說，外公、外婆是實行已久傳統稱謂，教育部應仔細評估「內」、「外」是否涉及性別刻板印象，而非少數立委有意見說改就改。政府若持續強調「不分內外」，恐影響公民科中有關親屬、親等計算教學，混淆學生對親屬的認知。

外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先在教育部辭典中，都是「對媽媽的父母親」的稱謂，最近調整過後加註「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」，不用再有內外之分。

潘文忠說，教育部性平小組委員會持續就各界所提出的議題提出審議，研議調整辭典；國教院每三個月也會定期檢視。因祖父母在法律界定上沒區隔，且有些家庭稱「外公」為「阿公」，已是慣用方式，審議小組有相當充分討論並達成共識，因而修改註解，後續「外孫女」也將加註為「又稱孫女」，希望辭典與時俱進，符合實際使用情形。

台灣性別平等教育協會說，肯定教育部「不分內外」，並說仍有很多方法區分長輩，如在稱謂前加名字，如美琴奶奶、金山爺爺，或加地區，如內湖阿公、淡水阿嬤。

教育部

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