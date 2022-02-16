9月起高中廢除早自習 課後輔導也禁考試

教育部長潘文忠宣布，將從今年9月起在全國各高中落實「延後上學」新制，規定各高中第一節前不得要求學生強行到校，也就是禁止考試等活動，鼓勵學生自由學習，預計在3月公告正式方案，圖為成功高中學生放學。（記者鄭超文／攝影）

台灣高中以下學生上課時間長，學生團體主張國、高中「延後上學」，近期引發討論。教育部 長潘文忠15日宣布，預計111學年（今年9月）起在全國各高中實施新制，第一節課（8時10分）前不得強制要求學生到校，形同廢除早自習，讓學生自主學習，且早自習、第八節課後輔導禁考試，也會減少朝會次數。

教育部長潘文忠宣布，將從今年9月起在全國各高中落實「延後上學」新制，規定各高中第一節前不得要求學生強行到校，也就是禁止考試等活動，鼓勵學生自由學習，預計在3月公告正式方案，圖為成功高中學生放學。（記者鄭超文／攝影）

潘文忠說，前年12月就有民眾發起「延後至9時半上學」，附議人數達門檻。但延後到9時半意見分歧，牽涉到不只是學校作息，還包括家長接送。後來教育部召集家長、教師、兒少團體、法律專業等人士開會，有共識可減少朝會次數，且第一節課前、第八節課後輔導不能考試。

潘文忠說，教育部認為，學生作息應更彈性，各校應多留一些自主學習的空間，而非被課程、考試塞滿；教育部會訂最低標準的相關規定，比如要求自主規畫時間至少要多長等細節。

但各界對新制意見仍分歧。學生團體肯定教育部新制，讓學生上、下學不必匆忙，也可以睡飽一點；全國中小學校長協會秘書長、新北市安康高中校長謝金城卻憂心，不少高中生仍仰賴家長接送，預估仍有不少學生會7時多到校，恐面臨無人管理的校園安全問題。

至於為何國中未同步廢除早自習？潘文忠說，高中生已要步入成年，應給予更多自主運用、學習生活管理的機會，但國中因與父母連結性高，採部分跟進，也就是維持早自習，但早自習、第八節課也禁考試。對此，謝金城指出，這恐會導致完全中學「一校兩制」，不易同步管理國、高中師生作息。

國教行動聯盟執行長王瀚陽家有國三生，他認為，國中、小生有家長接送問題，且採學區 就近入學，這與跨學區制度的高中不同，國中小生相對可睡飽一點再出門。