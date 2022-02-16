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台積電首招募政治博士 「半導體已是國家競爭力層次」

台灣新聞組／台北16日電
台積電首度開缺鎖定具備政經分析能力的博士人才，就業專家解讀，台積電的地位已拉高到國家競爭力層次，因此需要更多政治經濟人才。（本報資料照片）
台積電首度開缺鎖定具備政經分析能力的博士人才，就業專家解讀，台積電的地位已拉高到國家競爭力層次，因此需要更多政治經濟人才。（本報資料照片）

台積電身為全球半導體龍頭，因應全球變局，首度公開招募具備政治經濟學養背景的商業情報分析人才，且限定政治經濟或國際關係相關博士，反映出台積電因應地緣政治風險升高，在世界各國爭相拉攏投資、競爭對手環伺之下，更需要專職政經人才提供分析，才能做出精準決策。

台積電過往徵才以理工科系人才為主，但近期卻在社群網站LinkedIn開出「商業情報分析」中高階職缺，工作內容為美中台關係研究、政治經濟學、市場趨勢報告，引發外界關注，目前已有逾百人報名。此外，台積電也開出一些暑假實習缺，向全世界誠徵政治系學生，除薪水外也會附來回機票，要吸引優質人才加入。

全球這波半導體技術保衛戰，迫使台積電必須面對地緣政治風險。台積電相繼宣布在美國、日本、中國大陸布局，背後考量除了客戶所需，設廠時機、地點、製程也與國際區域平衡連動。

業者指出，從美中貿易衝突爆發之際，半導體就成為全球戰略產業，主因是部分半導體晶片具備軍事用途，中國大陸又投入大量資源鼓勵發展，引起美國高度關注。美方面展開一連串供應鏈調查，一面又通過晶片補助法案，吸引包括台積電、英特爾及三星擴大在美國投資。

在美國開出第一槍後，台積電由於技術領先全球，因而成為各國爭取合作首選，加上新冠疫情又衍生出半導體晶片缺貨潮，歐盟、日本甚至中國大陸等群起效尤，爭相發展半導體。台積電一再向全球喊出是「大家的晶圓代工廠」，想藉此化解地緣政治緊張升高的對立態勢，但事態發展順應台積電創辦人張忠謀所說：「台積電將成兵家必爭之地」。

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄表示，台積電已決定在美國、日本設廠，未來歐盟也在招手，加上原本在中國大陸南京也有設廠，的確有必要掌握各種政經情勢，台積電的做法是進行前瞻人才布局，加強對國際政治情勢分析，才會連暑期實習生都打算增加政治系。

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明也說，由於疫情造成供應鏈危機，讓高端零組件與國家安全息息相關，半導體已超越產業層次，而是國家競爭力層次，一切變得非常敏感，做此徵才決策非常正確。

台積電 晶片 日本

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