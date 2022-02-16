半導體「什麼人才都缺」…1個人有近4個工作可選

清華實驗室內學生學習製作半導體晶片。（記者葉信菉／攝影）

今年1月中旬英特爾重磅來台搶才，台灣半導體廠嚴陣以待，但渴切人才「遍地開花」，龍頭廠台積電 不光需要政治學博士人才，對資工、資訊、環安衛及植栽，甚至護理師需求都很迫切，雖然人才需求多元，但對理工專才依舊最缺，台積電就表示，未來幾年因應擴充，招募新血主力仍會以理工技術背景的人員為主。

半導體業者苦嘆「什麼人才都缺」，人力銀行發現，去年以來就業 市場進入活絡期，整體求供比攀升到1.7，半導體求供比更高達3.7，衝上史上新高，一個人有近四個工作機會可以選，意味半導體求才若渴。

最想前進半導體的求職者，有四成是原來工作也是與半導體相關產業，另有三成七屬於商業管理、經濟、語文及觀光 等文科人才想轉進半導體業，看起來願意接受挑戰的人也不少。

不過，台灣人才雖缺，卻又遭逢國際大廠挖角，在業界資助下，包括台大、清大、陽明交大、成大、中山大學等五大半導體學院已全面啟動，以產學共創模式建立創新平台、培育相關人才，五大學院各有競合、各有特色，其中清大、陽明交大甚至不約而同聘請台積電老將掌舵半導體學院，站在主場迎擊。

台積電前技術長、陽明交大產學創新研究院總院長孫元成說，未來五年是台灣產業的「關鍵五年」，若培育人才與研發前瞻技術沒有突破創新的作法，恐怕會被趕上或取代，更限制台灣半導體產業和新興高科技產業的發展。

台積前研發副總經理林本堅擔任清大半導體學院院長，他直言這個關鍵就來自於「活才」。半導體學院成立的目的不是幫業界訓練工程師，若只是與職涯接軌，沒有創新，就只是多幾隻手在產業界，創新的來源就是好奇心，「願意花力氣解決問題，且肯吃苦做出來。」

其次，要培育學生跨域理解，除了專精領域，也得了解相關產業鏈，例如專科學製程，也要同時學習元件、設計、材料導論等。