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護國神山狂吸人才 學者示警：「荷蘭病」已在台浮現

記者簡永祥／台北16日電

台灣半導體產業面臨人才荒，過去其實不僅僅是因為被中國大陸挖角，半導體產業過度向晶圓代工傾斜，也吸走多數人才。長庚大學校長湯明哲示警，台灣半導體產業人才紛紛投入晶圓代工業，已有所謂「荷蘭病」徵兆。跟著產業發展提高附加價值，是唯一的解方。

護國神山台積電近三年就吸走1萬多名優秀半導體人才，今年連同聯發科等指標半導體企業，還要招募逾萬人，加上美商美光加碼在台灣擴產，薪資福利都比其他同業還優渥，對人才磁吸效應擴大。

「荷蘭病」是由權威財經媒體「經濟學人」開創的名詞，用來描述荷蘭在1960年代過度仰賴能源產業發生的問題。那時，荷蘭在外海發現天然氣田，這個意外之財雖為荷蘭帶來大量出口收入，累積大量外匯，讓荷蘭盾大量升值，天然氣產業迅速發展也增加勞動力需求，使勞動成本提高。結果導致荷蘭其他產業出口競爭力下降，加速去工業化的現象，一度只有天然氣產業獨活。

湯明哲認為，這種單一產業快速發展，而導致其他產業衰落的「荷蘭病」也出現在台灣；半導體產業過度向晶圓代工傾斜，晶圓代工產業蓬勃發展、吸走大批人才，其他產業就面臨人才競逐嚴厲的考驗。

湯明哲認為，唯一的解方，就是各產業都要提高附加價值，而且必須跟著發展的產業一起提高價值。

湯明哲以過去都曾在全球記憶體產業獨霸一方的美國和日本，都走合作開發的發展模式為例。70年代，日本提供一個大型積體電路計畫，結合所有公司一起研發動態隨機記憶體（DRAM），再授權給各家生產，後來打敗美國半導體業；美國後來也一起合作，再度回攻打敗日本。

因應半導體人才荒，即使政府鼓勵成立半導體學院，但護國神山吸力大，預料半導體畢業的人才，最後還是會被台積電、聯發科等指標企業吸走，其他廠商還是得繼續面對人才荒。

天然氣 日本 台積電

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