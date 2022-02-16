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台積電獎金分紅 平均4.4萬美元

記者尹慧中／台北16日電

台積電昨董事會通過七大議案，最受關注的包括將發放去年員工業績獎金與酬勞（分紅）合計712億290萬元（台幣，以下同），總金額再創新高，平均每位員工可領約124萬元（約4.4萬美元）；去年第四季盈餘每股維持配發2.75元現金股利，並將發行海內外無擔保公司債，總金額上限合計33.6億美元。

值得注意的是，為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，台積電董事會也核准發行2021年限制員工權利新股1387張，同時，為抵銷股權稀釋影響，將自集中交易市場買回相同股數公司股份並辦理註銷。另將發行不超過2960張的2022年限制員工權利新股案，並將呈送股東常會核准。

業界人士分析，台積電規劃發行限制員工權利新股，並有意自市場買回相同股數辦理註銷，由於台積電股價現在仍處於相對高檔，公司仍願意掏腰包買回註銷股份並發行新股用以獎勵，顯示經營團隊對公司未來股價仍深具信心。

台積電去年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額較2020年度成長約2.4%，以台灣總員工數5.7萬人計算，平均每人可領約124萬元，則略低於2020年的139萬元，主因員工總數增加，分母放大所致，但每人實際可領金額仍視績效等考評標準而定。

台積電說明，上述金額包括員工業績獎金約356億145萬元，已於去年每季季後發放，酬勞（分紅）約356億145萬元將於今年7月發放。台積電昨也說明，去年員工結構調薪，因此實際員工年度薪酬仍較往年增加。

台積電 股價

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