領先日韓 台灣經濟自由度全球第6

台灣首度躋身經濟自由國家之列，蔡英文總統(右)接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥。（圖：總統府提供）

美國智庫傳統基金會及華爾街日報公布最新《2022經濟自由度指數 》，全球計有184國納入評比，台灣排名第6名，維持去年排名，並領先南韓、日本 ，由於總得分80.1分、突破80分標準，讓台灣首度躋身經濟自由國家之列。

中國時報報導，國發會分析，這次調查台灣在司法效能進步最多，投資 、勞動自由次之，預期明年在《2023經濟自由度指數》可望持續推進排名。

蔡英文總統昨日下午接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥，強調去年公投結合和放寬日本食品進口，展現台灣願意接受國際標準的決心，希望台美能深化合作，並展開自由貿易協定及數位經濟協定的談判。佛訥也在會中表示支持，他也認為，台美之間更應該看向未來。

報導稱，《2022經濟自由度指數》排名前5名依序為新加坡、瑞士、愛爾蘭、盧森堡與紐西蘭，台灣位居第6名，並在亞太區排名第3名，優於近鄰南韓、日本、馬來西亞及中國大陸；台灣總得分80.1分不僅首次挺進「經濟自由」國家，與第4、第5名的盧森堡、紐西蘭僅相差0.5分，再創台灣歷年最佳得分紀錄。

報導指出，經濟自由度指數主要有4大面向，包括了法律制度、政府規模、監管效率及市場開放及12項評比指標。台灣在12項評比指標中，司法效能為94.2分、增加21.3分最多，投資自由70分、增加10分居次，再其次是勞動自由68.7分、增加8.3分，貨幣自由則增加1.8分、拿下86.1分。