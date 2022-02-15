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挪用加菜金討好長官 前少將貪汙判刑4年半定讞

記者林孟潔／台北15日電
前花防部少將參謀長韓豫平觸犯現役軍人利用職務上機會詐取財物罪，被判4年6月徒刑定讞。 (圖：民眾提供)
前花防部少將參謀長韓豫平觸犯現役軍人利用職務上機會詐取財物罪，被判4年6月徒刑定讞。 (圖：民眾提供)

陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平，2015年挪用漢光演習加菜金2880元(台幣，下同，約103美元)，支付花防部指揮官招待部屬與家人吃海產費用；一、二審均依貪汙治罪條例軍人利用職務上機會詐財罪判4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2015年7月1日時任花防部劉姓指揮官上任，得知郭姓政戰主任家人到花蓮玩，為盡地主、長官之誼，宴請郭和妻小到海產餐廳，韓豫平陪同出席，一行人花費5760元。

花防部因漢光演習表現優異，獲2萬元加菜金，原應支付演習有功官兵，韓卻想討好指揮官，幫忙節省主官行政費，指示張姓下士挪用支付、核銷宴請郭家人餐費共2880元。

韓2017年9月已退伍，他否認犯行，但張姓下士坦承，供稱韓身為參謀長，只要不驚動到指揮官都可以找他麻煩，不能期待他能違抗韓的命令，他只能聽從指示辦理。

花蓮地方法院一審判韓4年6月徒刑、褫奪公權4年，張1年徒刑、褫奪公權1年，緩刑3年。花蓮高分院二審認為，韓身為重要高階將領，長期受到國家栽培，應知國軍整飭軍紀、弊絕風清是重點工作。

韓應以高道德標準自持，卻為求表現，無視國軍要求忠誠軍風，踩踏紅線，有損國軍將官形象，危及整體領導統御力，犯後推諉卸責，態度不佳，仍判4年6月徒刑，褫奪公權4年；張1徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年。最高法院駁回上訴定讞。

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