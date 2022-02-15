挪用加菜金討好長官 前少將貪汙判刑4年半定讞
陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平，2015年挪用漢光演習加菜金2880元(台幣，下同，約103美元)，支付花防部指揮官招待部屬與家人吃海產費用；一、二審均依貪汙治罪條例軍人利用職務上機會詐財罪判4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
2015年7月1日時任花防部劉姓指揮官上任，得知郭姓政戰主任家人到花蓮玩，為盡地主、長官之誼，宴請郭和妻小到海產餐廳，韓豫平陪同出席，一行人花費5760元。
花防部因漢光演習表現優異，獲2萬元加菜金，原應支付演習有功官兵，韓卻想討好指揮官，幫忙節省主官行政費，指示張姓下士挪用支付、核銷宴請郭家人餐費共2880元。
韓2017年9月已退伍，他否認犯行，但張姓下士坦承，供稱韓身為參謀長，只要不驚動到指揮官都可以找他麻煩，不能期待他能違抗韓的命令，他只能聽從指示辦理。
花蓮地方法院一審判韓4年6月徒刑、褫奪公權4年，張1年徒刑、褫奪公權1年，緩刑3年。花蓮高分院二審認為，韓身為重要高階將領，長期受到國家栽培，應知國軍整飭軍紀、弊絕風清是重點工作。
韓應以高道德標準自持，卻為求表現，無視國軍要求忠誠軍風，踩踏紅線，有損國軍將官形象，危及整體領導統御力，犯後推諉卸責，態度不佳，仍判4年6月徒刑，褫奪公權4年；張1徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年。最高法院駁回上訴定讞。
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