「建中郭雪芙」親揭外號由來 向本尊道歉自嘲「不要臉」

塗同學外型神似郭雪芙。(取材自臉書)

台大光電工程學研究所一名塗姓男研究生日前在臉書 家教社團徵學生，照片曝光後，很多人都覺得神似女星郭雪芙；有網友發現他在網路論壇PTT上小有名氣，帳號就叫做「建中郭雪芙」，引起熱烈討論。事後他發影片，自嘲「我不該這麼不要臉」並想向郭雪芙及郭雪芙的粉絲說聲對不起。

塗同學外型神似女星郭雪芙(圖)。（本報資料照片）

TVBS報導，塗姓男研究生畢業於建國中學、台大電機工程學系，目前就讀台大光電工程學研究所。他近日在家教社團徵學生，附上畢業證書及一張清秀的學士照，只見照片中的人物留著一頭中長捲髮、畫上淡妝，乍看下神似藝人郭雪芙。

不少網友驚艷「天哪！建中郭雪芙」、「以為建中開始收女孩子」，有不少男網友留言「錯亂」、「看了老半天才發現哪裡不對勁」、「竟然是男的也太正」。更有女網友誇讚他比女生還漂亮，「我甘拜下風，這麼電又這麼美，我要撞牆了」、「這麼美，我以為只有我跪了」。

周刊王報導，塗男對於突然暴紅，發影片解釋暱稱由來，因為高中時期很喜歡郭雪芙，和同學之間也會開玩笑說「我是建中郭雪芙」；他笑說自己其實不論是髮型、神韻跟郭雪芙一點都不像，因此想「想向郭雪芙本人說一聲對不起」，自嘲「我不該這麼不要臉。」

塗男表示，家人比較開明，不會對他的穿著打扮說三道四，自己日常也都是這種打扮風格，並非為了賣弄特別穿一下而已，還說「這樣的打扮我比較舒服、我自己喜歡」，此外，他也公開說明過自己喜歡女生，也有穩定交往的女友。

塗同學的女裝照。(取材自臉書)

來源：「Yuan's Nothing元式勿語」YouTube