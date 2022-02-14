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「建中郭雪芙」親揭外號由來 向本尊道歉自嘲「不要臉」

台灣新聞組／台北14日電
塗同學外型神似郭雪芙。(取材自臉書)
塗同學外型神似郭雪芙。(取材自臉書)

台大光電工程學研究所一名塗姓男研究生日前在臉書家教社團徵學生，照片曝光後，很多人都覺得神似女星郭雪芙；有網友發現他在網路論壇PTT上小有名氣，帳號就叫做「建中郭雪芙」，引起熱烈討論。事後他發影片，自嘲「我不該這麼不要臉」並想向郭雪芙及郭雪芙的粉絲說聲對不起。

塗同學外型神似女星郭雪芙(圖)。（本報資料照片）
塗同學外型神似女星郭雪芙(圖)。（本報資料照片）

TVBS報導，塗姓男研究生畢業於建國中學、台大電機工程學系，目前就讀台大光電工程學研究所。他近日在家教社團徵學生，附上畢業證書及一張清秀的學士照，只見照片中的人物留著一頭中長捲髮、畫上淡妝，乍看下神似藝人郭雪芙。

不少網友驚艷「天哪！建中郭雪芙」、「以為建中開始收女孩子」，有不少男網友留言「錯亂」、「看了老半天才發現哪裡不對勁」、「竟然是男的也太正」。更有女網友誇讚他比女生還漂亮，「我甘拜下風，這麼電又這麼美，我要撞牆了」、「這麼美，我以為只有我跪了」。

周刊王報導，塗男對於突然暴紅，發影片解釋暱稱由來，因為高中時期很喜歡郭雪芙，和同學之間也會開玩笑說「我是建中郭雪芙」；他笑說自己其實不論是髮型、神韻跟郭雪芙一點都不像，因此想「想向郭雪芙本人說一聲對不起」，自嘲「我不該這麼不要臉。」

塗男表示，家人比較開明，不會對他的穿著打扮說三道四，自己日常也都是這種打扮風格，並非為了賣弄特別穿一下而已，還說「這樣的打扮我比較舒服、我自己喜歡」，此外，他也公開說明過自己喜歡女生，也有穩定交往的女友。

塗同學的女裝照。(取材自臉書)
塗同學的女裝照。(取材自臉書)

來源：「Yuan's Nothing元式勿語」YouTube

臉書 YouTube

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