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控妻外遇…空軍上兵殺子墜樓 妻：你有得救、我小孩呢？

台灣新聞組／台中14日電
蕭姓上兵13日凌晨涉嫌殺死二名幼子，墜樓命危，蕭妻傷心陪同兒子遺體上車。（記者游振昇／攝影）
蕭姓上兵13日凌晨涉嫌殺死二名幼子，墜樓命危，蕭妻傷心陪同兒子遺體上車。（記者游振昇／攝影）

空軍上兵蕭姓男子與妻子感情失和，昨天凌晨趁她外出，涉嫌殺害兩歲、一歲兒子後從住處墜落，顱內出血送醫命危；蕭案發前在臉書留言指控妻子外遇，檢警將解剖二名幼童釐清死因。蕭任職的空軍第三聯隊幹部曾介入關心，卻仍無法阻止憾事發生。

昨天凌晨2時許，25歲志願役士兵蕭姓男子從透天厝四樓頂墜落，被發現時命危，送醫搶救；警、消隨後進屋搜尋，在三樓房內兩幼童遺體，已有屍斑，其中長子右頸有道深長傷口，一歲次子無明顯外傷，床鋪上有血跡及一把菜刀。警方初步研判蕭是以菜刀割頸、枕頭悶頭方式殺害二子。

屋內另發現一張紙條，寫「不能接受妻子離婚」、「會安靜一個人離開這個世界」、「妻子沈浸在追求者的曖昧關係」等內容。

蕭妻昨天配合檢警相驗時不發一語，但警詢後曾在丈夫指控外遇的貼文下留言「截圖也只截圖對你有利的，你有得救，我的小孩呢？」，發文不久後又刪除。

據了解，蕭妻昨和蕭家人通話時說，「他（蕭）帶走我二名兒子，怎麼負責」，並指控蕭照顧小孩沒耐心、脾氣差，常獨自騎車出遊，把小孩丟給她照顧，「無法原諒」。

檢警調查，蕭男去年1月從陸軍轉到空軍清泉崗基地三聯隊服役，結識同齡劉姓妻子先有後婚，生下一對兒子，一家四口住在妻子娘家潭子區透天厝。

二人婚後失和，去年底鬧離婚，今年年初蕭一度失聯欲尋短，在臉書寫下，「今年剛開始我就幹了這輩子最瘋狂的傻事，讓很多人擔心我的安危」，被警方尋回。當時部隊展開防治自殺機制，除第一線官兵關心之外，也安排心輔人員輔導。

前天蕭放假返家，與妻子、小姨子等人出遊卻再起口角，蕭妻憤而離家，蕭心生怨恨，在臉書留下500多字貼文，及妻子與男子對話截圖，並留言「抱歉我又不成熟，也是最後一次了」。

空軍司令部昨表示痛心與遺憾，全力配合檢警單位調查肇因、協助家屬處理善後事宜，並加強官兵尊重生命教育，防範類似案件再生。

近年夫妻、情侶失和殺子事件 製表／陳宏睿
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蕭男臉書上有他與兩名兒子的溫馨合影。（取材自臉書）
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