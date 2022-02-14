黑白集／「物價薪資連動漲」 鄭運鵬的神邏輯

民進黨立委鄭運鵬。（本報資料照片）

物價漲聲四起，在野黨批蔡政府只會約業者「喝咖啡 」要求凍漲，卻缺乏全盤的因應規畫。民進黨 立委鄭運鵬反脣相譏，說「物價上漲會帶動薪資上漲」，罵在野黨「見樹不見林」。鄭運鵬要參選桃園市長，卻說出這麼不接地氣的話，只會自損形象。

如果鄭運鵬的神邏輯成立，「物價上漲能帶動薪資上漲」，那麼大家不是該敲鑼打鼓歡迎通貨膨脹 到來嗎，蔡政府為何視通膨為毒蛇猛獸？再問，蔡政府三年多來刻意對電價「七連凍」，目的何在？是要故意打壓薪資上漲嗎？包括陳吉仲訂出蛋價「天花板」，不惜拿公帑去補貼蛋農，要防止蛋價上漲；此舉，也是故意要破壞民眾「漲工資」的渴望吧！

市井小民都知道，通貨膨脹會讓「錢變薄」；同樣的錢，買到的東西會變少。鄭運鵬身為民進黨立院黨團幹事長，卻說出違反一般人認知的話來，是覺得庶民可欺嗎？更荒謬的是，蔡政府去年底拍板雙漲基本工資和軍公教薪資，聲稱可以帶動民間薪資上漲。試問，民間薪資有被「帶動上漲」嗎？並沒有！被帶動的，其實是物價。

看看民進黨官員和民代開口閉口的「巫毒經濟學」，做什麼決策都是為了照亮自己，卻伸手把市場機制亂搞一通。結果，官員賺到政績，政客賺到選票；但民眾卻為物價所苦，工資則落入負成長。