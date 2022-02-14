跨國同婚伴侶赴政院綁絲帶 質疑蔡英文收亞洲第一光環

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔等人上午到行政院綁黃絲帶，在情人節這一天，希望行政院盡快將法案送進立法院，不要再讓跨國伴侶無法團聚。最後更下跪陳情，呼籲行政院加速送審法案。（記者蘇健忠／攝影）

今天是情人節，但限於疫情 與法律，許多跨國伴侶無法相聚。台灣同婚合法已經有一千個日子，但還是有一群跨國伴侶無法結婚，因為無「法」成家，被國家當作陌生人，遲遲無法團聚。今天早上有50位跨國當事人赴行政院綁上455條黃絲帶，在大門口呼喊「跨國同婚、送出草案」。每一條黃絲帶上頭，都是還在等待的跨國當事人名字，希望行政院盡快將修法草案送進立法院，不要再讓跨國伴侶等不到家人團聚。

「司法院釋字第748號解釋施行法」通過後，讓同性伴侶可以辦理結婚登記，但由於內政部 的一紙函釋規定，跨國伴侶只要有一方原生國家未通過同婚，雙方就無法在台灣登記結婚，使得許多跨國同志伴侶仍無法在台灣辦理結婚登記。台灣伴侶權益推動聯盟協助多對遭戶政事務所拒絕辦理登記結婚的跨國同婚伴侶打官司，已經有3起官司都獲得法官判決，命戶政事務所應該准許登記。而司法院的「涉外民事法律適用法」修法草案，去年一月送入行政院後就沒下文。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔等人上午到行政院綁黃絲帶，在情人節這一天，希望行政院盡快將法案送進立法院，不要再讓跨國伴侶無法團聚。（記者蘇健忠／攝影）

今天綁上行政院的黃絲帶，每一條上頭都寫上還在等待的跨國當事人名字，以及他們在一起的日子與分離的日子。台灣伴侶權益推動聯盟表示，昨天他們整理這段日子送來伴侶盟請求協助的資料，把等待結婚的資料，國籍、相愛多少天、分離多少人，一條條寫在黃絲帶。其中有65對伴侶在一起超過10年，還有一對在一起30年、等於1萬1千天。

伴侶盟指出，這些跨國同婚伴侶因為疫情的關係被迫分離，在台灣的防疫 法令之下，非台籍的另一半出境就無法回來，「這不是他們的錯、是國家錯了」。跨國伴侶在法律上站得住腳，卻遲遲等不到結婚，「我們合理懷疑，蔡總統收了『(同婚)亞洲第一』的光環後，就放任我們在這裡淋雨、等待，等一千天沒有結果」。