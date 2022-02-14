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俄烏緊張升溫 台灣金融業曝險2291億

台灣新聞組╱台北14日電
台灣缺蛋又面臨工資調漲，許多庶民美食店家頂不住通膨壓力，頻頻修改菜單上價錢，近期又逢俄烏局勢緊繃，市場預期恐讓目前高漲的通膨雪上加霜。(記者葉信菉／攝影)
台灣缺蛋又面臨工資調漲，許多庶民美食店家頂不住通膨壓力，頻頻修改菜單上價錢，近期又逢俄烏局勢緊繃，市場預期恐讓目前高漲的通膨雪上加霜。(記者葉信菉／攝影)

俄羅斯烏克蘭軍事衝突一觸即發，台灣金融機構對俄烏的投資曝險引發關注，金管會統計，台灣金融業總曝險金額2291億元(台幣，以下同)，其中俄羅斯就占了2090億元，而以保險業對俄國曝險1470億元最高；市場預期，若烏俄開戰，恐將讓目前高漲的通膨雪上加霜，金管會也表示，將密切關注地緣政治風險。

壽險業者說，台灣保險業資金主要是持有俄國公債，因為過往俄國償債能力佳、加上利率又高，信用評級也不錯，屬於不錯的投資標的。不過，目前台灣壽險業者的海外投資超過19兆元，以投資俄羅斯2000多億元的額度，占比約1%，其實並不高。

業界分析，比較2014年3月克里米亞危機，從俄羅斯表態進攻到占領克里米亞，俄羅斯股市下跌12.14%，儘管事後國際社會制裁聲不斷，但俄國股市在事件一個月、三個月後仍分別反彈3.84%、19.7%。

不僅前次經驗顯示，俄烏局勢對俄羅斯股市只有短期衝擊，預期全球資金將湧入美債等避險資產；若俄國按兵不動，俄羅斯仍可受惠於油價與天然氣價格飆漲。

而俄羅斯與烏克蘭緊張情勢升高，外交部再度建議旅居烏克蘭的國人利用民航班機盡速離開烏克蘭；國民黨前主席、立委江啟臣則籲請外交部及早做好撤僑規畫。

關於是否規畫撤僑，外交部副發言人崔靜麟表示，考量目前烏克蘭境內國際航班仍正常營運，台灣駐俄羅斯代表處已再度建議旅居烏克蘭的國人利用民航班機盡速離開烏國。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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