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人倫悲劇… 母產後憂鬱「活活悶死幼子」 求刑7年半

記者曾健祐／桃園報導
女子疑產後壓力大，悶死幼子。此為示意圖，與本案無關。（圖：ingimage）
女子疑產後壓力大，悶死幼子。此為示意圖，與本案無關。（圖：ingimage）

王姓女子疑產後壓力大，竟拿毛毯、塑膠袋活活悶死年僅兩個月大的兒子，犯後她自首崩潰痛哭，並親手寫下自白書交代犯案過程；檢方認為王女扼殺親生幼子手段殘虐，但考量王女身心狀態不穩，行為時辨識能力降低，且符合自首要件，近日依殺人等罪起訴，求刑七年六月。

法醫解剖研判，男嬰是呼吸道阻塞窒息身亡，與王女自述相符，原應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，但符合自首減輕其刑要件。

檢警調查，王女去年11月11日下午見兒子躺在床上睡覺，先後拿毛毯、塑膠袋摀住兒子口鼻，導致男嬰呼吸困難窒息，王女犯後精神恍惚，伴屍三個多小時才打電話給先生，男嬰送醫不治。

王女自首，痛哭稱失手殺了孩子，願接受司法審判，王女親手寫下自白書，交代當時作案過程，還向檢方說自己行為時神智不清，以為自己在做夢，一度認為是夢到兒子身亡。

檢方查閱王女就診紀錄，發現她生完小孩易出現心情差、煩躁負面情緒，鑑定結果認為，可能是產後憂鬱症。王女自白也透露，懷孕期間因家務造成龐大壓力，產後對照顧新生兒確有難處，直言是自己的錯。

檢方認為，王女應是受病症影響，又缺乏適當支持、親職教育才失控才扼殺親生兒子，考量她犯後自首、屢表悔意，終身傷痛難癒，具體向法院求刑七年六月。

教育 福利 憂鬱症

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