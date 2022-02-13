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疑似婚姻觸礁 空軍父殺2幼子後跳樓尋短 腦部傷重不樂觀

記者游振昇、陳宏睿、黃寅／台中13日電
蕭姓士兵涉嫌殺死2名幼子後再墜樓輕生。（記者游振昇／攝影）
蕭姓士兵涉嫌殺死2名幼子後再墜樓輕生。（記者游振昇／攝影）

空軍第三聯隊蕭姓士兵涉嫌殺死2名幼子後再墜樓輕生，凌晨送醫急救，因腦部傷重，雖經急救，但目前情形不樂觀。

據指出，蕭姓士兵（25歲）凌晨3時許送至中國醫藥大學附設醫院急診時，顱骨骨折、顱內出血，並有嚴重腦水腫，昏迷指數3，雖經搶救，但「相當不樂觀」。

台中市消防局凌晨2點51分獲報，潭子區有墜樓案，傷者經送醫後員警上樓查看，發現疑為父親殺死二名兒子再跳樓。兩幼子，一名是3歲男童，頸部有刀傷，另名1歲半男童無明顯外傷，因已均無生命徵象，未送醫。

蕭姓士兵疑殺子後自殺，軍方先前已知蕭有婚姻問題，曾安排心理輔導，沒想到仍發生意外，據查，根據蕭姓軍人在案發前的臉書留言，有張貼妻子與他人疑似外遇的對話截圖，他留言寫到「妳覺得沒跟別人發生關係不犯法，但其實這些對話記錄來說已經構成侵害配偶權的部分了」、「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了，也是最後一次了，謝謝妳出現在我生活裡面我真的好愛妳們，如果真的可以希望我下輩子能好好對待妳們能再跟妳們在一起」，疑為此次案發原因。

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