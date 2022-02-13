「廢死之路難獲民意支持」 被害家屬：守護加害者人權

華山分屍案凶手陳伯謙一審曾被判死刑，二審、更一審改判無期徒刑，引發受害者家屬不滿，質疑法院是欺負被害者家屬。（本報資料照片）

近來台灣不僅死刑定讞者屈指可數，判死也未執行，是民眾不信任司法的一大原因。兒子死於西門町雙屍命案的受害人家屬楊翠娥抨擊，蔡英文總統高舉人權大旗，卻是守護「加害者的人權」，被害家屬不僅飽受案件延滯之苦，法庭上根本被當「道具」。華山草原女分屍案家屬也批評，被害家屬被司法審判折磨。

射箭教練陳伯謙2018年在華山草原殺害高姓女學員，勒斃後分屍棄置荒野，還割下性器官當標本，一審被判死刑，二審認為陳「自首」改判無期徒刑，更一審雖不認定他符合自首要件，但以陳有中度矯治與再社會化可能性，可透過個別與團體心理治療、生命教育 課程矯治，仍判無期徒刑。

高父氣憤說，法官根本在欺騙世人，法院是欺負被害者家屬。法官不想判死，政府不敢講，審判就是玩假的，被害家屬何苦這樣被折騰？ 一些鑑定的學者本身就是「廢死的信徒」；高父更質疑，是否鑑定不到凶手、律師或法官想要的答案，就一直換人鑑定，即便鑑定報告並未對被告有利，法官都可以解讀有教化可能。

歷次民調 ，台灣反對廢除死刑的比例都逾八成，高父認為，民眾無法接受廢除死刑，希望政府不要一意孤行，如真想廢死就修法，並讓無期徒刑者「關到死」。

假釋犯陳福祥2015年在台北市峨眉停車場槍殺兩人，從一審到更二審都被判死刑，最高法院去年底第三度撤銷死刑、發回更審，理由包括未考量矯正可能性、台大精神鑑定報告存在疑點。死者蔡鎧陽的母親楊翠娥點名蔡總統和最高法院想盡辦法讓惡人活命，最高法院將下級審的死刑判決不斷撤銷、發回，下級審若改判無期徒刑，就「駁回上訴」讓案子定讞。

縱火 犯湯景華燒死六人，從一審到更二審四度被判死刑，最高法院去年以他是不確定殺人故意為由而撤銷死刑，改判無期徒刑，輿論譁然。湯因尋仇才縱火，如今被害家屬害怕的是，湯未來獲釋之後，是否會展開報復。

台中王姓牙醫遭賴姓男子持刀殺死，賴男被鑑定有精神疾病獲判無期徒刑定讞，牙醫師遺孀對判決結果至今仍難接受，多次哀嘆「被害人的命不是命」。她曾北上總統府陳情，希望不要讓丈夫跟其他被害人白白犧牲，政府要速補漏洞；蔡總統雖曾回信允諾，但至今類似案件仍時有可聞，社會安全網的完善修法仍是漫漫長路。