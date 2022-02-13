台去年死刑定讞、執行雙掛零 形同「廢死」

去年最高法院沒判死刑、法務部沒執行死刑，台灣形同邁向實質廢死。圖為台北看守所槍決死囚後，運送遺體離開的生死門。（本報資料照片）

台灣去年最高法院判死刑定讞、法務部執行死刑案件，首度創下「雙掛零」紀錄，台灣形同邁向「實質廢死」時代。

法界人士說，透過最高法院法官派任的選擇、法律見解對死刑門檻的拉高，撤銷死刑判決原因百百種，連法界都掀論戰；現行法律雖仍有死刑，但猶如裝飾，政府只做、不說，配套不足的問題更嚴重，民眾可能感受與「惡的距離」近在咫尺。

最高法院「不輕易」讓死刑案件定讞成趨勢，近五年死刑定讞只有三件，去年死刑定讞案件掛零，從死刑逆轉變無期徒刑確定有三件。

蔡政府上任至今，僅執行李宏基、翁仁賢兩名死刑犯；其中，最高法院在2018年雖無死刑定讞案件，但法務部長蔡清祥在當年簽署李宏基的槍決令。自2020年後迄今，近兩年時間未再執行死刑。蔡清祥表示，國家政策朝逐步廢除死刑方向推動，以最嚴謹的態度執法。

死刑存廢在台灣爭議多年，扁政府時期的法務部長陳定南在２００１年就職周年記者會上首度喊出要「廢除死刑」政策，但多數民意反對，法務部後來透過減少執行、修法刪除唯一死刑規定，逐步朝向廢死目標。

雖然法律上仍未廢除死刑，但如今最高法院對死刑案件採取嚴格審查，除考量有「教化可能性」等不判死刑理由，更要求開言詞辯論庭，司法院近兩年更選派如主張廢除死刑的錢建榮、常參與廢死聯盟活動的侯廷昌等法官調任最高法院，透過法官不判死刑，逐漸達成實質廢死的目標。

以去年為例，最高法院把縱火 燒死六人、四度判死的湯景華，罕見自行改判為無期徒刑定讞，引發外界高度討論。其中最大爭議便是擴大解釋兩公約不能判死刑的條件，把「間接故意」殺人罪視為不應判死刑的理由，法界內部也有反對意見。

另一常見爭議是曾犯下社會矚目凶殘案件者，透過精神鑑定等方式，讓法官從被告的生長環境、探求犯罪原因，並考量有沒有治療可能、能否重新回到社會的可能性等，不判死刑。

不少被害家屬感受司法守護的是「加害者的人權」，無視被害者的傷痛，尤其法官在判決免死理由，有時感覺只為讓加害者活命，但對被害家屬形同二次傷害。

律師林世民表示，不論是出於自身境遇不滿或為報復他人，抑或是精神錯亂，甚至是最為恐怖的「隨機殺人」，都有機會不被判死刑，民眾可能感受與「惡的距離」似乎只有幾尺，何能安居？他建議，政府要走向廢死，就應加強針對各種防治政策。

律師林俊宏也說，要社會有共識挺廢死，本來就有困難，但政府既已明確把廢死列為政策，應該提出配套方案，而非空喊口號。