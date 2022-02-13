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教部辭典調整：外公外婆=祖父祖母 網批：沒事找事

台灣新聞組／台北13日電
時代力量立委王婉諭在臉書表示，教育部線上國語辭典中的外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先在辭典中，都是「對媽媽的父母親」的稱謂，調整過後加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」，不用再有內外之分。（取材自臉書）
時代力量立委王婉諭在臉書表示，教育部線上國語辭典中的外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先在辭典中，都是「對媽媽的父母親」的稱謂，調整過後加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」，不用再有內外之分。（取材自臉書）

時代力量立委王婉諭日前在臉書表示，教育部線上國語辭典有性別歧視問題，經要求改善後，已得到教育部回覆，如外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先在辭典中，都是「對媽媽的父母親」的稱謂，調整過後加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」，不用再有內外之分。對此，不少網友認為「無聊」，還有人疑惑那「外婆的澎湖灣」要改名嗎？

王婉諭指出，去年10月她曾指出教育部線上國語辭典有性別歧視問題，像是「男不男，女不女」，在字典中被解釋為言行舉止、裝扮和生理性別不合，多含貶義；「家庭主夫」，則是戲稱取代原家庭主婦責任的男性。此外，還有「賣淫」、「花痴」、「老處女」、「潑辣貨」、「發騷」等，解釋中都載明多指女性，或是多含貶義。

王婉諭說，經質詢時要求教育部改善，部長也承諾會請專業的團隊做合適調整，不久前，接獲教育部回覆，將建立「常態檢修」性別平等議題內容機制，「定期檢視」是否含有性別歧視、偏見意涵的字眼，盡速完成性平內容詞條的全面檢修。意即，未來會依循新的機制，定期檢視辭典內容，避免存有涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語。

王婉諭說明，因「國語辭典簡編本」的使用族群多為國中小學生，因此會特別斟酌收錄涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語，並重新檢修性平議題相涉詞條。至於「重編國語辭典修訂本」，則是定位為歷史語言辭典，以提供語文參考及記錄語言為目的，對部分具性別歧視的過往用語，會註明「多含貶義」、「舊時用語」等。

王婉諭舉例，調整過後的詞句，包括外祖父、外祖母、外公、外婆等，原在辭典中都是「對媽媽的父母親」的稱謂，如今調整過後加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」；祖父祖母不只是對「父親的父母親」，也同樣也能是「母親的父母親」。

王婉諭說，教育部的辭典中主動向孩子們說明，不論是爸爸的爸媽，還是媽媽的爸媽，「如今都可以不用再有內外之分，都是阿公阿嬤、祖父祖母了！」這樣的改變，也更加符合生活樣態。

不過有網友質疑，「到底是閒到什麼地步才會去改這個東西」、「根本是沒事找事」。還有人想到「外婆的澎湖灣」這首歌曲，諷刺說以後歌名就叫「阿嬤的澎湖灣」、「祖母的澎湖灣」。

教育部 歧視 臉書

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