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台版佛洛依德案 壓制醉漢致死 5警被訴

記者曾健祐／桃園13日電
蘆竹分局。（本報資料照片）
蘆竹分局。（本報資料照片）

桃園游姓男子酒後朝警察揮舞鋸刀、揮拳，被蘆竹分局五名員警以膝蓋抵肩、抓住四肢壓制，過程中游男不斷發出嘔吐、呻吟聲，女友在旁三度反映「太用力了」，游男十分鐘後臉色發紫，最終窒息身亡，猶如台版佛洛依德事件；檢方比對密錄器等事證，認為警方使用強制力已逾必要程度，近日依過失致死罪起訴五人。

游男家屬曾親自向桃園市長鄭文燦提交陳情書，表示游男是家中獨子，控訴警方執法過當、壓制過程致人於死，直言「唯一兒子死在警察膝下」，要求鄭文燦主持公道；家屬、警方經多次調解，對賠償金額無共識破局。

蘆竹分局回應，員警處置過程合乎程序，未過度使用強制力，事前有口頭勸阻，由於游男攻擊造成兩名員警受傷，為避免警民受傷才壓制，一發現有異就叫救護車，對游男死亡感到遺憾。

2019年8月，南崁派出所呂姓（24歲）、鍾姓（28歲）員警獲報，指一間餐廳外有糾紛，到場後見游男滿身酒氣，手拿鋸刀和人吵架，上前勸架後，游男先朝呂揮拳，呂、鍾合力將游男壓制、以膝蓋抵住肩膀。

因游男身形魁武、激烈反抗，員警再呼叫林姓（29歲）、許姓（26歲）及陳姓（26歲）員警支援，但五名員警明知游男當時喝酒，被壓制過程發出呻吟、嘔吐聲，仍合力以三至五人同時重壓。

檢方偵訊時，五員警否認過失致死，辯稱游男未以言語表達不舒服、上銬後就沒再壓，沒聽到有人提醒警察壓太大力，另有人說因游男激烈反抗，才用「全身力氣壓制」。

游男友人證稱，曾聽到游男說「不能呼吸」，但仍遭壓好幾分鐘，臉色都發紫，後來就沒聲音了。法醫解剖發現，游男死因為酒後躁動、被警察壓制，引發酒精中毒及姿勢窒息死亡。

檢方指出，警察偵查犯罪手冊規定，拘捕得用強制力，但「不得逾必要程度」，當時游男遭壓制發出呻吟，員警不顧游男已上銬，仍持續重壓，涉及過失致死罪。

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