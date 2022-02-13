我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

鄭運鵬指物價薪資連動漲「正面」 柯文哲：念哪本書

記者楊正海／台北13日電
台北市長柯文哲說，通貨膨脹是今年的大問題。（本報資料照片）
台北市長柯文哲說，通貨膨脹是今年的大問題。（本報資料照片）

最近全台鬧蛋荒，物價持續上漲。民眾黨立法院黨團呼籲政府別只靠凍漲「治標」，民進黨團幹事長鄭運鵬前天回應，物價上漲與薪資上漲連動，對國人來說都是「正面訊息」。對此，台北市長柯文哲酸說「我是不知他經濟學是念哪本教科書？」

柯文哲說，通貨膨脹是今年的大問題，原因太複雜了，做為市長比較關心的，不是蛋價多2元台幣，而是過去兩年，北市營運成本增加16％，鋼價增加45％，政府公共工程現在面臨很大的問題，通貨膨脹是今年政府和民間的大問題，要好好應付。

對於鄭運鵬說物資上漲薪資也會跟漲，柯文哲說，今年公務人員要加薪4％，大概跟通貨膨脹抵消掉了，但民間公司是否有辦法加薪4％呢？坦白講通貨膨脹是很大問題，不管中央政府或民間企業都要審慎以對。

國民黨文傳會主委凌濤也批評鄭運鵬不知民間疾苦，不懂民眾「薪」酸，應實地理解民眾生活不易之處，做個恪守本分民代。

凌濤說，蔡政府剛得意洋洋地宣布2022調漲基本工資，調幅五年最高；勞動部長許銘春還搬出諾貝爾經濟學得主卡德（David Card），號稱基本工資調漲不會影響物價就業與機會，將物價與薪資上漲脫鉤化解質疑。

凌濤表示，鄭運鵬「物價上漲薪資也跟著上漲」說法，嗆聲民進黨政府自己的政策，是在打臉諾貝爾經濟學得主？還是為蔡政府執政無能物價都管控不好找藉口？

凌濤說，台灣受薪階層所得普遍偏低是既定事實，卻因物價不斷上漲，導致去年前11個月，工業及服務業實質經常性薪資年減0.05%，是五年來第一次負成長，民眾實質購買力下滑。

通貨膨脹 柯文哲 諾貝爾

上一則

黑白集／凍漲是人禍 陳吉仲對通膨「貢獻卓著」

下一則

「廢死之路難獲民意支持」 被害家屬：守護加害者人權

延伸閱讀

吃福食可入CPTPP？柯文哲：別做夢 郝龍斌：未戰先降

吃福食可入CPTPP？柯文哲：別做夢 郝龍斌：未戰先降
柯文哲拋2月底微解封 侯友宜認為關鍵在3指標數據

柯文哲拋2月底微解封 侯友宜認為關鍵在3指標數據
柯文哲：打滿3劑北市微解封 酸高端密醫必敗

柯文哲：打滿3劑北市微解封 酸高端密醫必敗
北市疫苗護照卡關？ 柯文哲、陳時中隔空互嗆

北市疫苗護照卡關？ 柯文哲、陳時中隔空互嗆

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
98歲的常楓6日在家安詳辭世，圖為三年前常楓憑「封箱之作」奪上海電影節影帝，並赴上海領獎。(取材自微博)

嗜甜不養生、晚飯一杯高粱 98歲雙金影帝常楓辭世

2022-02-09 02:30
台灣中研院今發表對抗Omicron病毒株的mRNA疫苗，未來若有政府及廠商協助技轉，進行量產及臨床實驗，就可能有疫苗問世。圖為日前台北市捷運松山站中型施打站為民眾進行高端疫苗注射。(本報系資料照片)

搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍

2022-02-11 09:34

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元