鄭運鵬指物價薪資連動漲「正面」 柯文哲：念哪本書

台北市長柯文哲說，通貨膨脹是今年的大問題。（本報資料照片）

最近全台鬧蛋荒，物價持續上漲。民眾黨立法院黨團呼籲政府別只靠凍漲「治標」，民進黨團幹事長鄭運鵬前天回應，物價上漲與薪資上漲連動，對國人來說都是「正面訊息」。對此，台北市長柯文哲 酸說「我是不知他經濟學是念哪本教科書？」

柯文哲說，通貨膨脹 是今年的大問題，原因太複雜了，做為市長比較關心的，不是蛋價多2元台幣，而是過去兩年，北市營運成本增加16％，鋼價增加45％，政府公共工程現在面臨很大的問題，通貨膨脹是今年政府和民間的大問題，要好好應付。

對於鄭運鵬說物資上漲薪資也會跟漲，柯文哲說，今年公務人員要加薪4％，大概跟通貨膨脹抵消掉了，但民間公司是否有辦法加薪4％呢？坦白講通貨膨脹是很大問題，不管中央政府或民間企業都要審慎以對。

國民黨文傳會主委凌濤也批評鄭運鵬不知民間疾苦，不懂民眾「薪」酸，應實地理解民眾生活不易之處，做個恪守本分民代。

凌濤說，蔡政府剛得意洋洋地宣布2022調漲基本工資，調幅五年最高；勞動部長許銘春還搬出諾貝爾 經濟學得主卡德（David Card），號稱基本工資調漲不會影響物價就業與機會，將物價與薪資上漲脫鉤化解質疑。

凌濤表示，鄭運鵬「物價上漲薪資也跟著上漲」說法，嗆聲民進黨政府自己的政策，是在打臉諾貝爾經濟學得主？還是為蔡政府執政無能物價都管控不好找藉口？

凌濤說，台灣受薪階層所得普遍偏低是既定事實，卻因物價不斷上漲，導致去年前11個月，工業及服務業實質經常性薪資年減0.05%，是五年來第一次負成長，民眾實質購買力下滑。