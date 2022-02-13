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黑白集／凍漲是人禍 陳吉仲對通膨「貢獻卓著」

黑白集
農委會主委陳吉仲的凍漲政策，讓「蛋蛋危機」火上加油。（本報資料照片）
農委會主委陳吉仲的凍漲政策，讓「蛋蛋危機」火上加油。（本報資料照片）

年前農委會凍漲產地蛋價，結果蛋價飆漲且缺蛋嚴重，消費者到處買蛋買得好心酸；一個月下來雞蛋物價指數比去年同期上漲18.38%，創近三年來新高，漲幅遠遠超過其他各項重要民生物資，給物價帶來更大壓力。

為解決蛋荒，農委會緊急補貼飼料、蛋中雞飼養和雞蛋銷售，連老母雞都被叫出來繼續下蛋了，還是緩不濟急。也有親綠人士帶風向發起「蛋幾壘」活動，號召民眾兩周不吃雞蛋以抑制蛋價上漲；只是他自己前一天先囤了28顆蛋，道德基礎瞬間崩潰，蛋價未曾止漲。

硬撐了一個多月，農委會終於決定鬆綁凍漲令，產地蛋價調高二元台幣。這當然不是回歸市場機制，只是略為抬高產地蛋價天花板，讓消費者買到的蛋至少再漲二元台幣，分擔蛋農成本壓力。不過，母雞不會見錢下蛋，部分蛋農一時無蛋可賣，產地還是在搶購。

這場「蛋蛋危機」，農委會未能預作因應，任其延燒，錯誤的凍漲政策更是火上加油。蔡政府試圖形塑年節物價平穩的昇平景象，農委會主委陳吉仲也拋棄其農經專業，政治干預取代市場機制，甚至如果可以，他大概還很想挾政治威權號令母雞下蛋。但結果是擴大了蛋荒、助漲了蛋價，還加劇了萬物齊漲。

蛋農批「凍漲蛋價是人禍」，陳吉仲果然對蛋荒和通膨「貢獻卓著」。

雞蛋 指數

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