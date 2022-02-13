私菸案蟄伏2年半 前府侍衛長張捷將掌六軍團

國防大學副校長張捷將接任陸軍六軍團指揮官。（本報資料照片）

陸軍近期將有重要將領的人事異動，因總統府私菸案扛責卸任總統府侍衛長的張捷，蟄伏於包括現職國防大學副校長等多個職務後，發布將調任陸軍六軍團指揮官；原六軍團指揮官鍾樹明則接任張捷遺缺，兩人職務「對調」。此外，航特部指揮官何啟鎮則調任陸軍副司令，遺缺由航特部參謀長張台松升任，並占中將缺。相關人事案將於16日生效。

此外，陸軍8軍團指揮官傅正誠將調任後備指揮部指揮官，遺缺由陸軍教準部指揮官楊海明接任；國防部 作計室次長葉國輝則調任教準部指揮官，遺缺由作計室處長林文皇升任，並占中將缺。

前總統府侍衛長張捷中將是陸官75年班，2019年7月為府隨扈人員購買私菸案引咎扛責卸職，調任陸軍司令部委員，但他本身並未購買私菸，其後即重獲軍方「啟用」，先派任國防部參事，後又於去年2月接任參謀本部聯七訓練次長，看似可望往重要軍職管道歷練，但兩個月後在國防部長邱國正召見他後，卻又被發布轉任被視為冷門職缺的國防大學副校長，官途像洗「三溫暖」。但自卸下總統府侍衛長2年7個月後，張捷終重獲派任重要軍職，接任動見瞻觀的六軍團指揮官一職。

此外，3月陸軍政戰有也有人事異動，因應國防部政戰局長簡士偉有意提前離任接任軍友社秘書長，遺缺可望由陸軍司令部政戰主任楊安升任，其遺缺傳由國防大學政戰學院院長陳育琳接任，並將成為首位政戰女性中將，傳這項人事案被視為蔡總統任內重要政績，從國防部到總統府一路「開綠燈」；政戰將領因此也將有一連串異動，表現備受信賴的國防部軍事發言人史順文可望卸下現職，轉任軍團級單位政戰主任，遺缺傳鎖定陸軍航特部政戰主任王俊傑與陸軍司令部公共事務組長孫立方評估。