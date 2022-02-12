阻絕核食進校園 藍提案修「學校衛生法」

蔡政府開放日本福島五縣市核災區食品進口惹議，國民黨主席朱立倫主張推修學校衛生法，將核食阻絕在校園外。（記者周志豪／攝影）

因應行政院將開放日本 福島五縣市核災區食品進口，立法院國民黨 團新會期確定將提案修改「學校衛生法」阻絕核食進校園。修法草案近日出爐，規畫新增營養午餐「禁止使用日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣與千葉縣產製之食品」。

此外，國民黨團所擬修法草案中，也將明訂含有「乙型受體素」（瘦肉精）食品，也名列學校營養午餐禁用食材範圍。

國民黨團總召曾銘宗表示，目前營養午餐中仍有7%非來自台灣食材，包含水產品與再製品都可能有混入核食的風險，修法把關勢在必行。

對衛福部揚言，地方從嚴限制核食進校園若牴觸中央政策者無效。曾銘宗說，大法官釋字第738號解釋，地方政府本於保障民眾權益，在法律規範下在自訂較嚴格規範，沒有牴觸問題。

曾銘宗也提到，日本京都、長野縣松本市對學童的營養午餐中輻射物容許值，都採比日本中央政府高出很多的標準，「我們的政府很奇怪」。

國民黨團草擬的「學校衛生法」修正草案中明定，學校供應營養午餐食材應優先採用在地優良農業產品，「並禁止使用日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣及群馬縣產製」食品，以及「含有乙型受體素」的生鮮食材及其初級加工品。

此外，國民黨團「學校衛生法」修正草案中，也將原規定教育 主管機關等單位，每學期應定期抽查一次學校餐飲衛生，改為每學期應不定期抽查二次，落實營養午餐食安管控。