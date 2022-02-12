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藍營擋核食 串聯22縣市議會黨團堵中央

台灣新聞組／台北12日電
行政院宣布開放日本福島食品進口，國民黨主席朱立倫（前排右三）11日與黨籍市議員在台北市議會舉行記者會，宣示22縣市議會黨團會一起為食安把關。（記者余承翰／攝影）
行政院宣布開放日本福島食品進口，國民黨主席朱立倫（前排右三）11日與黨籍市議員在台北市議會舉行記者會，宣示22縣市議會黨團會一起為食安把關。（記者余承翰／攝影）

日本福島等五縣食品將解禁，國民黨地方包圍中央，22縣市議會黨團昨天連線，同步宣示「守護人民食安，全力把關」。國民黨主席朱立倫參加北市議會黨團記者會時指出，歡迎日本產品到台灣，也願意吃日本安全健康的食品，但有核安疑慮的核食不能接受，政府也不要用能加入CPTPP來唬爛（欺瞞）國人。

福食解禁，行政院認為地方政府食安自治條例不可牴觸中央法規。朱立倫表示，食安自治條例是地方自治的基本權利，行政院竟說地方不能更嚴格要求，台灣地方自治還存在嗎？地方議會當然有權力通過自治條例，蔡總統懂不懂地方自治的基本權利？

朱更在臉書四問蔡總統，請教蔡總統懂不懂這是地方自治的基本權利？了不了解還有7%的非國產食品進到校園？了不了解除了營養午餐，還有很多外來的團膳業者，及其他食品供應到校園？難道不認同孩子的健康應該受到更完整的保障？

朱立倫指出，各縣市「自治條例」應以更嚴格要求，禁止任何核食吃進市民肚子，更重要的是不能讓校園有任何核食，不能讓孩子吃到核食，所以從「學校衛生法」，到各縣市「自治條例」都要嚴格貫徹、補強。

朱立倫說，現行「學校衛生法」僅規定校園「優先」使用台灣食品，農委會也承認，全台營養午餐只有93%是台產，民進黨竟說現有法規已經非常完整，請問蔡總統「真心覺得如此」？

行政院主張「中央禁止的，地方不能開放」，朱立倫反問，「台灣地方自治還存在」？認為中央規範不夠嚴格，地方要求更嚴格，這是地方自治精神。

朱立倫批評，政府不要用能加入CPTPP來唬爛國人，現在同時在申請加入CPTPP的南韓，對核食限制嚴非常多，對日本八縣市水產品全面禁止，但台灣全面開放，政府要給民眾答案，不是用抹黑造謠、愛不愛台灣來阻擋食安把關權利。

在各縣市議會方面。國民黨北市議會黨團書記長王欣儀指出，反萊豬自治條例被政院宣告無效，北市議會提釋憲，2月22日會召開憲法法庭，國民黨會捍衛到底。桃園市議會國民黨團則要求市府落實自治條例規定，不准福島等五縣核災食品在桃園販售，明訂禁止校園使用核災區食品。

新竹市議會國民黨團提出六大訴求，包括核食零檢出、設置販賣專區與禁止核食產品進入校園等。竹縣議會國民黨團將與縣府討論，3月提案增修自治條例，禁止核食進入校園。

台南市議會國民黨團昨要求台南市府效法台中市，動用第二預備金購買檢測核災食品的專業設備，全力禁止核食進入校園。高市議會黨團提出「零檢出、設專區、要標示」三大主張及校園禁用核食，要求高雄市府3月18日到議會專案報告，說明把關方式及配套。台東縣議會黨團將推動「學校衛生法」修法。

彰化縣副縣長洪榮章表示，學生營養午餐會比照防萊豬條款，跟廠商簽切結書，禁用福島核食產品。

對於民進黨稱國民黨製造中央和地方對立，國民黨副發言人楊植斗反嗆，民進黨草率開放核食，讓地方政府無所適從，不但成為最大食安漏洞，更才是造成社會對立的元兇。

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