智障孫拒吃藥狂叫 阿嬤失控勒死被訴

台中75歲老婦人的兒、媳九年前過世，由她照顧兩名年幼孫子，因13歲長孫是極重度智力障礙者，在照顧上備感艱辛，她去年叫長孫服藥被拒，以彈力繩勒纏長孫脖子兩圈致死，檢察官 認為有殺人故意，昨依殺人罪將這名阿嬤起訴，考量主動自首，建請法院減輕其刑。

社會局指出，老婦已在過年前交保，現在自己住，小孫子由姑姑照顧，持續由學校進行心理輔導；家防中心將安排老婦接受親職教育 。

據了解，老婦人案發時否認有殺人犯意，辯稱「我不是故意的，沒有想到孫子會這樣死去」，交保後後悔犯案、坦然接受未來要面對司法判決，女兒每天回家探視，給予親情鼓勵。

起訴指出，老婦人因兒子、媳婦相繼過世，由她獨力撫養兩個孫子，因長孫患極重度智力功能障礙，表達困難、溝通不易，讓她相當艱辛，時有挫折。

去年10月8日清晨，老婦人在住處客廳要求長孫服用藥物遭拒絕，且長孫持續尖叫吵鬧，老婦人要求小孫子自己出門上學，因長孫持續發脾氣，老婦人一時情緒失控，隨手拾起自客廳健康椅拆下的彈力繩，將長孫壓制於地上，再以彈力繩纏繞長孫脖子二圈，利用彈力繩兩端的扣環，將彈力繩勾住，使長孫無法鬆脫。

老婦人當時獨留長孫於家中，外出到附近菜園澆水，導致長孫頸部遭彈力繩勒住壓迫窒息死亡。老婦人返回住處時，發現長孫已無呼吸，因而將繩子解下，向警方自首。