我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

智障孫拒吃藥狂叫 阿嬤失控勒死被訴

記者白錫鏗、林佩均／台中12日電

台中75歲老婦人的兒、媳九年前過世，由她照顧兩名年幼孫子，因13歲長孫是極重度智力障礙者，在照顧上備感艱辛，她去年叫長孫服藥被拒，以彈力繩勒纏長孫脖子兩圈致死，檢察官認為有殺人故意，昨依殺人罪將這名阿嬤起訴，考量主動自首，建請法院減輕其刑。

社會局指出，老婦已在過年前交保，現在自己住，小孫子由姑姑照顧，持續由學校進行心理輔導；家防中心將安排老婦接受親職教育

據了解，老婦人案發時否認有殺人犯意，辯稱「我不是故意的，沒有想到孫子會這樣死去」，交保後後悔犯案、坦然接受未來要面對司法判決，女兒每天回家探視，給予親情鼓勵。

起訴指出，老婦人因兒子、媳婦相繼過世，由她獨力撫養兩個孫子，因長孫患極重度智力功能障礙，表達困難、溝通不易，讓她相當艱辛，時有挫折。

去年10月8日清晨，老婦人在住處客廳要求長孫服用藥物遭拒絕，且長孫持續尖叫吵鬧，老婦人要求小孫子自己出門上學，因長孫持續發脾氣，老婦人一時情緒失控，隨手拾起自客廳健康椅拆下的彈力繩，將長孫壓制於地上，再以彈力繩纏繞長孫脖子二圈，利用彈力繩兩端的扣環，將彈力繩勾住，使長孫無法鬆脫。

老婦人當時獨留長孫於家中，外出到附近菜園澆水，導致長孫頸部遭彈力繩勒住壓迫窒息死亡。老婦人返回住處時，發現長孫已無呼吸，因而將繩子解下，向警方自首。

教育 檢察官

上一則

台灣電影史上首名女導演陳文敏夏威夷辭世 享嵩壽103歲

下一則

保時捷男搶銀行 開槍卡彈遭制伏

延伸閱讀

對親人講真心話

對親人講真心話
藏婦勒死親生女 精神疾病免刑責

藏婦勒死親生女 精神疾病免刑責
談藝／京崑話劇「閻惜姣」 三角關係的現代詮釋

談藝／京崑話劇「閻惜姣」 三角關係的現代詮釋
紅繩懸吊訓練 改善肩頸痠痛

紅繩懸吊訓練 改善肩頸痠痛

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
98歲的常楓6日在家安詳辭世，圖為三年前常楓憑「封箱之作」奪上海電影節影帝，並赴上海領獎。(取材自微博)

嗜甜不養生、晚飯一杯高粱 98歲雙金影帝常楓辭世

2022-02-09 02:30
春節連假結束，民眾陸續北返，因應上工人潮，台北市衛生局6日派員加強清消轉運站等交通站點。（本報資料照片）

台灣邊境何時解封 專家：6月有機會

2022-02-07 02:27

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動