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李靚蕾不交證據恐面臨刑罰 再控王力宏不付撫養費

記者王郁惠、林孟潔／台北12日電
王力宏(右)、李靚蕾對簿公堂，越演越烈。(本報資料照片)
王力宏(右)、李靚蕾對簿公堂，越演越烈。(本報資料照片)

王力宏李靚蕾婚變風波年前才剛消停，但有大陸網友在紐約法院網站上查詢兩人離婚訴訟的內容以及進度，意外發現王力宏的律師8日曾要求法院對李靚蕾進行裁決，若法官認可，李靚蕾可能面臨罰款甚至是六個月刑期。消息一出，年前已停火的夫妻倆透過律師發出聲明，再度隔空交戰。

網友稱查閱到王力宏提供了11項證據，而李靚蕾則從未交付證據；李靚蕾的聲明中提到案子是被美國法院下令隱藏的，不可能有「網友」查得到，質疑又是有心人士試圖混淆媒體視聽。知情人士透露「目前紐約法院是關於孩子探視問題緊急命令的爭議，並非關於離婚或出軌問題開庭」，未來會隨離婚訴訟的進行提供相關證據佐證。

李靚蕾指「王先生除惡意違反10條以上雙方簽署並公證之協議以外，還因不願履行協議，片面向紐約法院請求變動探視方案，而其變動的要求，未顧及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑慮。」並控王力宏不僅凍結她帳戶，遲遲不願支付子女撫養費，「還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒」，喊話要王力宏信守協議，讓事件儘早落幕，「不要一錯再錯，傷人傷己」。

在李靚蕾發出聲明後的2個小時，王力宏也透過律師發出聲明，指「因為離婚事件引發媒體公審及不理性的網路霸凌，無論哪一方被攻擊，都是孩子的爸爸或媽媽，對孩子而言，情何以堪。」也談到美國法庭因為先前媒體事件，考量孩子的利益，已命令雙方都不可以透過媒體貶低對方，「如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾」，盼將一切紛爭交由司法處理。

李靚蕾 王力宏 霸凌

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