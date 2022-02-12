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套裝穿完換格子衫…服裝日折騰 台中停管處爆離職潮？

台灣新聞組／台中12日電
制服日。（視頻截圖）
制服日。（視頻截圖）

台中市交通局停車管理處長盧佳佳去年11月上任，近日遭爆料上班不看公文，每月舉辦「主題服裝日」，員工不堪其擾兩個月已有15人請假或離職；盧佳佳說，服裝日並無強迫，若不妥將取消；交通局長葉昭甫說，近期離職人數與去年同期相當。

有員工爆料，盧佳佳去年底上任後，要求各科室每月輪流舉辦「主題服裝日」，去年12月主題為「套裝日」，今年1月舉辦「格子襯衫日」，還會到各課室要求員工拍大合照，「有人剛好沒有主題裝被迫臨時去買，有的忘記穿怕被罵，搞得大家壓力很大」。

有員工爆，盧喜歡慶生，要求壽星手持看板拍照，讓人不自在。另外，盧佳佳因為可以不必看公文，經常以洽公、拜訪市議員等理由不進辦公室，每天待在辦公室的時間不到一半，同事若有重要公文必須在辦公室門口堵她，看她什麼時候才會來；外傳停管處近兩個月有15人離職、請調、請育嬰假或身體不適請長假等。

盧佳佳說，公文決行有一定程序，線上公文系統得設代理人，不代表不必看公文，爆料者有所誤會；她將召集主管討論主題服裝日，若不妥將取消；慶生合影是為留下紀念，會尊重壽星意願。她坦言，有許多同仁私下為她加油，也有人支持繼續舉辦服裝主題日。

葉昭甫說，主管安排活動立意良善，可加強溝通，不會因此而懲處。交通局表示，今年度離職人數與去年同期相當，離職主因為停管處薪資不高，員工找到更好待遇就離職。

台中市交通局副局長郭志文表示，公文系統設置代理人是正常程序，至於舉辦慶生、制服日等活動，他相信處長為了凝聚向心力的出發點是善意的，但在做法上應彈性處理，不要限定同事穿著，至於拍照也可以選在中午休息時間，盡量不要影響辦公，會再請停管處改善。

生日合照。（視頻截圖）
生日合照。（視頻截圖）
台中市停管處長盧佳佳否認強迫，可考慮取消。（圖／翻攝官網）
台中市停管處長盧佳佳否認強迫，可考慮取消。（圖／翻攝官網）

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