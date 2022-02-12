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蛋價飆 台物價連六個月高於通膨警戒 主計總處：壓力大

記者黃有容、葉卉軒／台北12日電
台北夜市裡，一家攤商在各品項貼上新價位的手寫數字，告知消費者不得不調漲的無奈。（記者陳易辰／攝影）
台北夜市裡，一家攤商在各品項貼上新價位的手寫數字，告知消費者不得不調漲的無奈。（記者陳易辰／攝影）

台灣雞蛋又缺貨又漲價，民眾從年前搶到年後，根據行政院主計總處昨公布1月消費者物價指數（CPI），雞蛋物價指數比去年同期上漲18.38%，創下34個月、近三年以來新高。同時，整體物價指數，較去年同期漲2.84%，連六個月高於2%的通膨警戒線，主計總處坦言，雖然未達「全面、持續、顯著上漲」的通膨狀態，但物價壓力確實很大。

台灣物價情勢也愈來愈嚴峻，主計總處公布1月CPI為106.01，年增2.84%、居高不下；若扣除蔬菜水果和能源後的核心CPI年增率更罕見高達2.42%，創13年以來新高。

去年漲7.32% 蛋價回不去

主計總處表示，主因為油料費隨國際油價走高，蛋類、水果、外食費、機票、房租與家庭用品統統上漲，另外也因春節比去年早一個月，部分服務費如保母費、計程車資、旅館住宿與旅遊團費等循例在春節前加價。

觀察17項重要民生物資，近期發生「蛋荒」的雞蛋年增18.38%，是34個月、近三年以來的新高。綜觀去年全年統計，雞蛋每個月漲幅都不小，全年漲幅7.32%，是17項中最高，蛋價已經「回不去」。主計總處綜合統計處專門委員曹志泓表示，核心CPI創13年以來新高，雖然扣掉春節因素後，漲幅縮水到2%，但仍然是相對較高的數字。

外食和自煮 估Q2才漲完

食材漲，外食漲幅同樣驚人，根據主計總處昨日公布1月CPI，外食費年漲幅3.87%，創下七年來新高，主計總處評估，要等到今年第二季後才會稍微舒緩，且原因並非「不漲了」，而是「終於漲完了」。

「漲很大」的還有沙拉油、調理油，年增率9.58%，豬肉年增5.11%，雞肉也年增2.4%，麵粉年增3.39%，無論是想「自煮」、或是喜愛在家烘焙的民眾，都受到影響。

消費者物價指數
消費者物價指數

雞蛋 指數 油價

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