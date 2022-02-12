無蛋可賣…農委會終於鬆綁蛋價 雞農批：凍漲是人禍

農委會11日宣布雞蛋每台斤調漲兩元，蛋價恐怕回不去了，小吃店恐免不了漲價。（記者陳易辰／攝影）

北部地區缺蛋情況嚴重，為舒緩缺蛋壓力，農委會昨決議，即日起鬆綁雞蛋 凍漲令，維持超過一個月的雞蛋產地價，從每台斤34.5元（台幣，下同），調高2元，為36.5元；批發價從每台斤44元調為46元。蛋商公會表示，產地還是在搶購，對蛋商而言幫助不大；養雞協會則強調，萬物皆漲，消費者也必須慢慢接受高蛋價的事實。

本報系聯合報報導，受到新冠肺炎疫情 影響，運費高漲，加上飼料價格上揚，在不符成本情況下，雞農缺乏飼養意願，加上政府年前宣布蛋價凍漲，被外界認為，是缺蛋風暴的最後一根稻草。

為此，農委會日前提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，補貼雞農飼料成本每台斤3元；另補貼蛋中雞每隻25元、300萬隻雞，即日起補貼至2月底止，再開會檢討成效。

農委會昨上午也和蛋雞產業團體、蛋商公會等業者開會，共同做出凍漲解禁決定。農委會畜牧處副處長江文全表示，未來也會依照市場雞蛋供需變動，合理、適當地調整價格，但也不能過度反應。

農委會主委陳吉仲昨南下彰化、嘉義跟養雞協會、蛋農座談時宣布提高蛋價，但部分蛋雞農卻無蛋可賣，實際並未受益。蛋雞農發言熱烈，大多反映農委會日前宣布的許多補助沒幫助，還有蛋雞農批「凍漲蛋價是人禍！」

蛋雞農表示，飼料漲價，以飼養現況還是賠本，希望蛋價解凍，回歸市場機制。零售商仍面臨無蛋可賣窘境，民眾也質疑，蛋價調整依舊買不到雞蛋。

「沒蛋就是沒蛋，如果政府解除管制，零售價至少不會喊到每台斤70元」。彰化縣吳姓蛋農說，以飼養現況，蛋價每台斤36.5元，仍是賠本；如果解除管制蛋價，公開缺蛋現況，相信可有效杜絕盤商為供應零售攤商「調蛋」的喊價行為。洪姓農民也說，現在每天雞蛋產量是正常產量的七成，農民會看成本訂出產地合理售價。

台北市蛋商公會理事長高傳謨表示，對蛋農來說，之前每台斤補助3元，加上現在補漲2元，對減輕蛋農的飼料成本壓力，確實會好些，不過對蛋商來說沒差，因為產地還是在搶購，白蛋每箱（一箱200顆）賣到八、九百元，紅蛋上千元都有，甚至有的飼料廠也開始出來賣蛋搶蛋，對蛋商來說壓力很大。

中華民國 養雞協會理事長王建培表示，現在什麼都漲，未來航運回穩機會也不高，人工費用也漲、包材也漲，哪有可能蛋價不漲，消費者也必須慢慢接受高蛋價的事實。