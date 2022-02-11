旅台日人：日本政治施壓開放核食 不道德

國民黨舉行核災地區食品進口對國人健康影響公聽會。(記者潘俊宏／攝影)

蔡政府宣布將開放日本 福島五縣市核災區食品，立法院國民黨團10日舉辦公聽會匯集各方意見，呼籲台日雙方共同做好把關。日籍媒體人早田健文表示，身為日本人要跟台灣道歉，用政治施壓要開放非常不道德；台灣內部僅討論管制，也應要求日本政府證明安全性。

主持公聽會的國民黨團總召曾銘宗表示，食安無關藍綠顏色，不希望泛政治化，是要捍衛全民健康；黨團書記長萬美玲指出，並不是反對日本食品，許多台灣人也非常喜歡日本食品，可是對於仍有食安疑慮的福島五縣食品，還有很多要釐清。

2018年「反核食」公投領銜人、前台北市長郝龍斌指出，食安最好的方式是源頭管理、最好的源頭管理是不讓它進來；既然沒有辦法不讓它進來，就應做好源頭管理、流向管制、加強查察。他建議，任何廠商、餐廳、販售店，如果確認沒有福島五縣食品，地方政府可給一個明顯標幟貼在門口，消費者就可以有所取捨。

長期旅台的早田健文指出，日本是賣方，應該向買方說明，證明安全性，但日本政府連資料都沒有，也沒做過這些事情，外交談判過程有沒有提供資料？食品安全與環境污染方面的資料都應該提供。

早田健文說，福島當地還存在輻射汙染，而且還蠻嚴重，福島人生活還蠻痛苦的，福島人也生氣被當成開放核食談判籌碼，也很多人反對汙染水排入海洋，對日本檢測 也不信任，應該由第三方檢測，還應定期測驗，但日本政府態度消極。

早田健文表示，台灣專家會議都沒開，政府就宣布開放，不太民主；日本產銷履歷實行率很低，台灣後續邊境 檢測能力也要觀察，一年能驗1.7萬件量足夠？他表示，產銷履歷比標籤重要，台灣應向日本要求進口食品要有產銷履歷。

出席公聽會的衛生福利部次長薛瑞元表示，邊境檢驗大概每年可以有7萬件左右檢驗量能，以去年為例，台灣檢驗日本進口到台灣的食品大概1萬7000件左右；福島五縣食品還沒有禁止進口之前，福島五縣輸入一年大概8000件左右，未來如果比8000件多，加起來會在2萬、3萬之內，以目前檢驗量能應是夠的。

薛瑞元說，日本食品進口標示都會到都道府縣，如果有福島五縣產品，還是會要求標示到都道府縣，讓消費者有所選擇。另外，目前日本食品進口之後在邊境做的輻射檢驗結果，都公告在食品藥物管理署網站，目前並無不符標準的食品進來。