我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

「進核食絕子絕孫」楊志良批藍：爛政府還無法下架

台灣新聞組／台北11日電
前衛生署長楊志良表示，福島食品進來會讓台灣絕子絕孫。(記者任忠泰／攝影)
前衛生署長楊志良表示，福島食品進來會讓台灣絕子絕孫。(記者任忠泰／攝影)

行政院日前宣布解除福島五縣的食品管制，對此，前衛生署長楊志良昨痛批此舉會讓台灣「絕子絕孫」，另外，他同時砲打蔡政府及國民黨，「這麼爛的行政院長、蔡政府，國民黨還沒辦法讓他下架」，並用蘇貞昌前天的話批評國民黨，真的是「阻礙國家進步」。

國民黨團昨日上午在立法院召開核食公聽會。楊志良表示，福島食品要進來就是絕子絕孫的一步，福食按照國際標準，但哪件沒有按照國際標準，他說戴奧辛、塑化劑、空汙、水污染、重金屬…，這些都按照國際標準，但這些加起來就是絕子絕孫。

楊志良指出，台灣生育率是全世界最低，一個婦女生不到一個小孩，「生不如死」，男性每年精子量減少1%且不可逆，女性33歲以後生育率大幅下降，但女性初婚平均年齡是30歲，只有3年可以生小孩，「那不是絕子絕孫」。

話鋒一轉，楊志良開砲說，蘇貞昌說國民黨擋福島食品是阻礙國家進步，「講得太好了」，並批評國民黨，這麼爛的行政院長、蔡政府，國民黨都沒辦法讓他下架，真的是阻礙國家進步。

最後，楊志良大罵蘇貞昌「爛人」，並說之前蘇貞昌罵鄭麗文「袂見笑（閩南語，意指不要臉）」，他覺得蘇貞昌是全世界最袂見笑的人，「我現在就說他『爛人』」。

前國健署署長邱淑媞則指出，福島核災核輻射汙染源鍶90與銫137半衰期都很長，5歲孩童吃了到65歲體內還殘存25%，這還未考慮持續吃入問題，造成體內輻射，致癌影響比大人抽菸還大。

邱淑媞舉例，日本福島核事故汙染中屬致癌物、會造成白血病的鍶90劑量高，目前也持續在水產品中有很高殘留量，乳製品與茶業、香菇等農作物中也都還有發現汙染，鍶與鈣同一個家族，進入體內有相當的量會存在骨骼與牙齒當中，長相左右。

國民黨 致癌 日本

上一則

府證實安倍1月底與蔡英文通話 談核食及CPTPP

下一則

率22縣市黨團反核食 朱立倫：別用加入CPTPP騙民眾

延伸閱讀

地方食安條例？政院：中央可不核定

地方食安條例？政院：中央可不核定
黑白集／蘇貞昌不給監督 國家進步靠吃核食？

黑白集／蘇貞昌不給監督 國家進步靠吃核食？
日核食進口 藍堅持「輻射零檢出」 揚言抵制蘇貞昌報告

日核食進口 藍堅持「輻射零檢出」 揚言抵制蘇貞昌報告
在野黨抵制開放核食 蘇貞昌：不要情緒性阻礙台灣進步

在野黨抵制開放核食 蘇貞昌：不要情緒性阻礙台灣進步

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

2022-02-03 22:20

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光