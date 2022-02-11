「進核食絕子絕孫」楊志良批藍：爛政府還無法下架

前衛生署長楊志良表示，福島食品進來會讓台灣絕子絕孫。(記者任忠泰／攝影)

行政院日前宣布解除福島五縣的食品管制，對此，前衛生署長楊志良昨痛批此舉會讓台灣「絕子絕孫」，另外，他同時砲打蔡政府及國民黨 ，「這麼爛的行政院長、蔡政府，國民黨還沒辦法讓他下架」，並用蘇貞昌前天的話批評國民黨，真的是「阻礙國家進步」。

國民黨團昨日上午在立法院召開核食公聽會。楊志良表示，福島食品要進來就是絕子絕孫的一步，福食按照國際標準，但哪件沒有按照國際標準，他說戴奧辛、塑化劑、空汙、水污染、重金屬…，這些都按照國際標準，但這些加起來就是絕子絕孫。

楊志良指出，台灣生育率是全世界最低，一個婦女生不到一個小孩，「生不如死」，男性每年精子量減少1%且不可逆，女性33歲以後生育率大幅下降，但女性初婚平均年齡是30歲，只有3年可以生小孩，「那不是絕子絕孫」。

話鋒一轉，楊志良開砲說，蘇貞昌說國民黨擋福島食品是阻礙國家進步，「講得太好了」，並批評國民黨，這麼爛的行政院長、蔡政府，國民黨都沒辦法讓他下架，真的是阻礙國家進步。

最後，楊志良大罵蘇貞昌「爛人」，並說之前蘇貞昌罵鄭麗文「袂見笑（閩南語，意指不要臉）」，他覺得蘇貞昌是全世界最袂見笑的人，「我現在就說他『爛人』」。

前國健署署長邱淑媞則指出，福島核災核輻射汙染源鍶90與銫137半衰期都很長，5歲孩童吃了到65歲體內還殘存25%，這還未考慮持續吃入問題，造成體內輻射，致癌 影響比大人抽菸還大。

邱淑媞舉例，日本 福島核事故汙染中屬致癌物、會造成白血病的鍶90劑量高，目前也持續在水產品中有很高殘留量，乳製品與茶業、香菇等農作物中也都還有發現汙染，鍶與鈣同一個家族，進入體內有相當的量會存在骨骼與牙齒當中，長相左右。