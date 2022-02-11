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率22縣市黨團反核食 朱立倫：別用加入CPTPP騙民眾

記者楊正海／台北11日電
核食將解禁，國民黨22縣市議會黨團，同步召開守護人民食安、國民黨全力把關記者會。(記者楊正海／攝影)
核食將解禁，國民黨22縣市議會黨團，同步召開守護人民食安、國民黨全力把關記者會。(記者楊正海／攝影)

核食將解禁國民黨22縣市議會黨團，今同步召開守護人民食安、國民黨全力把關記者會。國民黨主席朱立倫參加台北市議會黨團記者會時指出，台灣和日本關係非常友好，是盟友關係，也歡迎日本產品、願意吃日本安全健康的食品，但有核安疑慮的核食不能接受，政府也不要用能加入CPTPP來唬爛（閩南語，意指吹牛、說假話）民眾。

對於福島食品解禁，行政院認為地方政府的食安自治條例不可牴觸中央法規，朱立倫表示，食安自治條例是地方自治的基本權利，行政院竟然說地方不能做更嚴格要求，台灣地方自治還存在嗎？

朱立倫舉例，以電玩條例，為何雙北市是要求電玩禁在校園內1000公尺，中央是要求50公尺，難道中央也要廢止？食安自治條例是保護孩子的要求，中央可以廢止嗎？地方議會當然有權力通過自治條例，保障人民安全 中央禁止的，地方不能開放，但中央規範不夠嚴，地方要求更嚴格，這是民意代表的天職。朱立倫也批蔡英文總統，懂不懂地方自治的基本權利？

朱立倫說，現有校園法規，是優先使用國產食品，但事實上農委會公告，只有93%是國產，還有7%不是國產，但這 不允許有一絲差錯，不能有任何核食進到孩子肚子。

朱立倫指出，有核安疑慮的核食，不能接受，但政府更不要用能加入CPTPP來唬爛國人，現在同時在申請加入CPTPP的韓國，對核食限制嚴非常多，對日本水產品的規範，是對八縣市全面禁止，但台灣是全面開放，這都是需要政府給民眾答案，不是用抹黑造謠、愛不愛台灣、走不走台灣進步的路來阻擋、抹黑食安把關的權利。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀指出，中央3月1日宣布北市自治條例無效，但反觀日本地方政府，也訂嚴格的標準，但我們的政府卻宣告地方自治條例無效，她要求台北市政府做好配套把關，尤其是校園。另外，反萊豬自治條例被宣告無效，北市議會提出釋憲，2月22日會召開憲政法庭，國民黨會捍衛到底。

核食將解禁，國民黨22縣市議會黨團，同步召開守護人民食安、國民黨全力把關記者會。...
核食將解禁，國民黨22縣市議會黨團，同步召開守護人民食安、國民黨全力把關記者會。國民黨主席朱立倫參加台北市議會黨團記者會。(記者楊正海／攝影)

國民黨 日本 解禁

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