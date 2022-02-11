反核食國民黨全台把關 轟下架綠立委顧食安

國民黨台中市黨部召開「守護人民食安‧國民黨全力把關」全國同步記者會。痛批蔡政府無法掌控民生議題，進口萊豬後又突擊式開放日本核食，砲轟下架只聽黨意的綠立委，地方政府好好把關民眾食安。(記者林佩均／攝影)

蔡政府宣布福島五縣市食品解禁，預計2月下旬完成公告生效程序。國民黨 台中市黨部今召開「守護人民食安‧國民黨全力把關」全國同步記者會。物價漲不停、雞蛋不足，痛批蔡政府無法掌控民生議題，進口萊豬後又突擊式開放日本 核食，砲轟要下架只聽黨意的綠立委，地方政府好好把關民眾食安。

國民黨台中市黨部今召開記者會，由市黨部主委林敏霖帶領黨團副書記長張廖乃綸、副書記長黃仁、市議員楊正中、黃馨慧與羅廷瑋，高喊「守護食安，全力把關，全民站出來！」口號。

林敏霖痛批，蔡政府上任說要謙卑再謙卑，卻開放萊豬，說會清楚標示，但國人吃豬肉「心裡不會毛毛的嗎？」，現在又要強行進口日本核食，國人都看不下去。

他舉例，從放射性元素「銫」的殘留量來看，蔡政府允許台灣嬰兒食品的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際採取更嚴格的「40貝克/公斤」標準，另一權威機構「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）採取對孩童「4貝克/公斤」、對成人「8貝克/公斤」的標準。民進黨 號稱的「最嚴格標準」，根本是欺騙國人。

張廖乃倫表示，過年前民生物價掌聲響起，年後再漲，雞蛋也不足，顯示蔡政府無法掌控好民生議題。現在中央以強硬、突擊式開放日本核食，相關配套不足，如何替國人把關食安？

有媒體提出，台中市制定更嚴謹的地方自治條例是否與中央牴觸？楊正中砲轟，前台中市長林佳龍時代都可以，盧市長就不行，他認為中央不守護國人食安，地方政府有心且用心，未來地方自治條例應該要修正，加強地方政府權力。

「將只聽黨意的民進黨立委換下來！」黃馨慧直言，立委是由地方民選出爐，應將地方心聲反應給中央，但綠立委只聽黨意，未照顧地方民眾食安，要將不適任民進黨立委換下來。

黃仁指出，國家不能將百姓當作實驗室的白老鼠，食安最重要，無法妥協。羅廷瑋說，台灣人很喜歡日本食品，蔡政府不該趁立法院休會期間自己「偷偷來」，輕易通過，罔顧國人身心健康。