我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

反核食國民黨全台把關 轟下架綠立委顧食安

記者林佩均／台北11日電
國民黨台中市黨部召開「守護人民食安‧國民黨全力把關」全國同步記者會。痛批蔡政府無法掌控民生議題，進口萊豬後又突擊式開放日本核食，砲轟下架只聽黨意的綠立委，地方政府好好把關民眾食安。(記者林佩均／攝影)
國民黨台中市黨部召開「守護人民食安‧國民黨全力把關」全國同步記者會。痛批蔡政府無法掌控民生議題，進口萊豬後又突擊式開放日本核食，砲轟下架只聽黨意的綠立委，地方政府好好把關民眾食安。(記者林佩均／攝影)

蔡政府宣布福島五縣市食品解禁，預計2月下旬完成公告生效程序。國民黨台中市黨部今召開「守護人民食安‧國民黨全力把關」全國同步記者會。物價漲不停、雞蛋不足，痛批蔡政府無法掌控民生議題，進口萊豬後又突擊式開放日本核食，砲轟要下架只聽黨意的綠立委，地方政府好好把關民眾食安。

國民黨台中市黨部今召開記者會，由市黨部主委林敏霖帶領黨團副書記長張廖乃綸、副書記長黃仁、市議員楊正中、黃馨慧與羅廷瑋，高喊「守護食安，全力把關，全民站出來！」口號。

林敏霖痛批，蔡政府上任說要謙卑再謙卑，卻開放萊豬，說會清楚標示，但國人吃豬肉「心裡不會毛毛的嗎？」，現在又要強行進口日本核食，國人都看不下去。

他舉例，從放射性元素「銫」的殘留量來看，蔡政府允許台灣嬰兒食品的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際採取更嚴格的「40貝克/公斤」標準，另一權威機構「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）採取對孩童「4貝克/公斤」、對成人「8貝克/公斤」的標準。民進黨號稱的「最嚴格標準」，根本是欺騙國人。

張廖乃倫表示，過年前民生物價掌聲響起，年後再漲，雞蛋也不足，顯示蔡政府無法掌控好民生議題。現在中央以強硬、突擊式開放日本核食，相關配套不足，如何替國人把關食安？

有媒體提出，台中市制定更嚴謹的地方自治條例是否與中央牴觸？楊正中砲轟，前台中市長林佳龍時代都可以，盧市長就不行，他認為中央不守護國人食安，地方政府有心且用心，未來地方自治條例應該要修正，加強地方政府權力。

「將只聽黨意的民進黨立委換下來！」黃馨慧直言，立委是由地方民選出爐，應將地方心聲反應給中央，但綠立委只聽黨意，未照顧地方民眾食安，要將不適任民進黨立委換下來。

黃仁指出，國家不能將百姓當作實驗室的白老鼠，食安最重要，無法妥協。羅廷瑋說，台灣人很喜歡日本食品，蔡政府不該趁立法院休會期間自己「偷偷來」，輕易通過，罔顧國人身心健康。

日本 國民黨 民進黨

上一則

台新增本土18例、境外61例 高雄案再爆砂石場12人確診

下一則

索國外長不談建交：索台關係層級已像台北101又高又好

延伸閱讀

疫情趨緩 紐約州、麻州等解除部分口罩令、接種令

疫情趨緩 紐約州、麻州等解除部分口罩令、接種令
黑白集／蘇貞昌不給監督 國家進步靠吃核食？

黑白集／蘇貞昌不給監督 國家進步靠吃核食？
藍委批核食標準比俄羅斯鬆 食藥署：飲食習慣不同難比

藍委批核食標準比俄羅斯鬆 食藥署：飲食習慣不同難比
日核食進口 藍堅持「輻射零檢出」 揚言抵制蘇貞昌報告

日核食進口 藍堅持「輻射零檢出」 揚言抵制蘇貞昌報告

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

2022-02-03 22:20

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光